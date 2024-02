Alerte danger santé : découvrez ces marques de riz à ne surtout pas acheter

Ces marques de riz bien connues épinglées pour leurs substances nocives. A ne surtout pas consommer selon 60 Millions de consommateurs. Votre paquet de riz qui se trouve dans le placard de votre cuisine est-il la meilleure pour la santé ? Quelle marque de riz disponible en rayon de grandes surfaces et en magasins spécialisés (bio) faut-il éviter à tout prix ? Les experts vous décryptent tout.

40 références de riz passées au crible

Dans le cadre de cette nouvelle enquête parue dans son numéro de février 2024, 40 références de riz ont été analysées par l’équipe de 60 Millions de consommateurs.

En France, les habitants optent le plus souvent pour trois grandes marques de riz, à savoir Taureau Ailé, Ben’s et Lustucru.

Des 40 références de riz faisant l’objet de cette étude (dont 14 riz basmati, 10 riz long grain, 10 riz thaï et 6 riz de Camargue), trois composants ont été mesurés, à savoir les pesticides (650 molécules), les aflatoxines ainsi que de l’arsenic inorganique (fraction d’arsenic absorbée par la plante via son environnement).

« Plus du tiers du panel » contienne des pesticides.

15 marques de riz renfermaient des pesticides, « soit plus du tiers de notre panel« , dévoile le magazine. Si certaines d’entre elles ne dépassent pas les normes fixées par la Commission européenne, d’autres sont malencontreusement présentes sans limite.

Le « butoxyde de pipé-ronyle » qui en raison « de sa fonction de « synergisant » et non de pesticide n’a pas de limite maximale réglementaire est notamment utilisé pour « booster » l’efficacité d’un composé actif et, donc,d’en limiter l’usage. Aucune étude n’a démontré de risque réel mais celui-ci est croissant et présent dans 13 références du panel », argue la revue au service des consommateurs.

Des substances « cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction« .

Au terme de son enquête, les experts ont observé que les riz basmati (sauf ceux biologiques) sont les plus affectés par la contamination aux pesticides.

Quatre références ont obtenu une note inférieure à la moyenne de 10/20 en raison de la quantité de pesticides détectés, mais surtout du potentiel nocif de ces substances.

Deux marques de riz ont été classées par les autorités sanitaires françaises et européennes comme étant « potentiellement cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction« .

Alerte danger santé : découvrez ces marques de riz à ne surtout pas acheter

Découvrez ci-après les marques de riz à ne surtout pas mettre dans votre panier : le riz Vivien Paille, le riz Ben’s, le riz basmati origine Penjab de la marque U. Ces trois marques de riz basmati ferment le classement. Elles ont toutes les trois obtenu la note de 8/20.

Le riz basmati Saint-Eloi d’Intermarché ne fait pas mieux avec 9/20.

Des pesticides ont par ailleurs été retrouvés dans certains riz long grain , comme c’est le cas du riz Pouce d’Auchan à qui 60 Millions de consommateurs a décerné un « Carton rouge ».

Les riz thaï et de Camargue quant à eux, sont « indemnes, ou presque, de contamination chimique ».