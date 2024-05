Quand on parle d’huile d’olive, on pense déjà santé ! Mais attention, comme nous révèle l’enquête menée par 60 Millions de consommateurs, elles ne se valent pas toutes ! D’où l’intérêt de bien les choisir. La rédaction de CafeBagdad vous en dit plus dans les lignes qui suivent…

Voici l’huile préférée des 60 Millions de consommateurs sur le marché

Dans le cadre de cette enquête, la revue a encensé l‘huile d’olive vierge extra de la marque Primadonna de Lidl.

Elle serait le seul du marché à ne pas renfermer de polluants, du moins ceux qui ont été recherchés au cours de ladite étude. Et son prix ? Elle ne coûte que la modique somme de 6,99 euros. Elle a obtenu la note de 16/20.

Ces deux autres huiles qui a gagné la 2ème et 3ème place.

Outre celle-ci, l’huile d’olive de Provence, Reflets de France AOP et l’huile d’olive Monini Classico bio viennent toutes deux, compléter le podium. Ces deux bouteilles sont rappelons-le, commercialisées par l’enseigne Carrefour.

Mais il n’est pas toujours facile de s’en octroyer si vous n’avez pas l’une ou l’autre de ces enseignes à proximité de chez vous.

Qu’en est-il de la marque d’huile que vous utilisez chez vous ? Est-elle vraiment sûre ?

Alerte danger santé : cette huile d’olive très plébiscitée contient un composant dangereux, épingle 60 Millions de consommateurs

Il faut savoir que la même enquête a pointé du doigt une marque bien connue qui contiendrait un composant très nocif pour la santé. Elles abondent dans les rayons de nos supermarchés.

Il est fort probable même que vous l’ayez chez vous. Si c’est le cas, 60 Millions de consommateurs vous recommande d’ailleurs fortement de ne plus en acheter.

Il s’agit de l’huile d’olive Cauvin « La bio ». Malgré l’étiquette « bio », ce produit parmi les plus prisés en grandes surfaces, a reçu la note catastrophique de 7,5/20 !

En outre, elle renferme pas moins de trois plastifiants étiquetés de « dangereux » pour la santé. Et pour cause : ce sont des perturbateurs endocriniens.

« 23 références testées et comparées sont contaminées ! »

Il faut noter que « 23 des 24 références que nous avons testées et comparées sont contaminées !« , alerte la revue.

Trois autres huiles sont également concernées, à savoir l’huile Vierge extra Like a Virgin de Naturalia, l’huile Vierge extra de La Vie Claire et l’huile Terra Delyssa Vierge Extra.

« De l’huile d’olive contenant des traces de plastifiants et/ou d’hydrocarbures pour assaisonner vos plats et salades, ça vous tente ?« , s’interroge 60 Millions de consommateurs. Qu’en dites-vous ? Dites-le nous en commentaires.