Ne faites jamais usage de ce support que les arnaqueurs vont font parvenir dans votre boîte aux lettres ! Il risque de vous coûter cher ! Plus de détails dans nos prochaines lignes…

publicité

Alerte arnaque : méfiez-vous de ce support que beaucoup ont déjà reçu dans leurs boîtes aux lettres

Les magnets avec numéros d’urgence, souvent distribués gratuitement dans les boîtes aux lettres, donnent l’air d’être un geste vraiment bienveillant.

On a tendance à placer ces aimants sur le réfrigérateur, près du téléphone fixe, ou tout autre endroit visible de tous. Pour d’autres, sur la boîte à gants ou sur le tableau de bord de leurs voitures ou encore au bureau, sur l’ordinateur ou sur un tableau métallique.

Peu importe l’emplacement que vous choisissez, c’est un outil qui se révèle ultra-pratique pour retrouver rapidement les numéros d’urgence en cas de besoin, sans perdre son temps à les chercher dans le répertoire.

publicité

Cependant, la vigilance reste de mise. Dans cette optique même, plusieurs communes tirent la sonnette d’alarme sur la diffusion de ces supports, ayant l’aspect officiel aux rebords bleu, blanc, rouge qui pourrait en tromper plus d’un.

Leurs couleurs nationales peuvent en effet inciter facilement à la confiance. Sur ces magnets, on retrouve bien sûr les numéros d’urgence habituels (pompiers, SAMU), ceux des services publics. Mais pas que !

Certaines sociétés de démarchage abusif y ont également introduit toute une multitude de numéros de téléphone supplémentaires proposant des services de dépannage à domicile (plombier, électricien, débouchage canalisations, vitrerie, climatiseur, dératisation, chauffagiste, serrurier, etc.).

Une arnaque pure et dure

Des numéros présentés volontairement de façon à induire en erreur le consommateur.

Ces entreprises profitent de votre détresse en cas de problème pour vous facturer des interventions le plus souvent onéreuses.

Bon nombre de ces petits magnets estampillés « Numéros utiles » ont été distribués dans les boîtes aux lettres de plusieurs communes du Gard et celles des autres départements, rapporte Midi Libre.

Ces numéros, ne les appelez pas ! » !

La diffusion de ces magnets a été effectuée sans l’aval des autorités. D’ailleurs, il est vivement déconseillé de contacter les numéros mentionnés.

Jetez-les « et en cas de litige, contacter la Direction départementale de la protection des populations du Gard par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected]« , est-il souligné dans Midi Libre.

« Ils font durer la réparation et vous facturent plus de 1000 euros »

« Attention, ce sont des escrocs. Vous appelez, par exemple, pour un problème de plomberie et au téléphone, ils vous disent que ce n’est rien et vous font un devis bon marché : 20~30 euros~ et si c’est ok pour vous, ils vous disent qu’ils arrivent tout de suite et ils arrivent toujours à 2.( en général, ce sont des gaillards) », raconte une victime.

« Ils font durer la réparation plus ou moins bien faite et vous facturent plus de 1000 euros en argumentant qu’au téléphone, c’était un devis provisoire et que les travaux s’avéraient plus importants. Et si vous contestez, c’est là que vous vous apercevez que ce sont des escrocs, ils vous menacent si vous refusez de régler et vous ne pouvez rien faire puisque vous aurez une facture au nom d’un prête-nom (société bidon) ».