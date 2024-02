Action rappelle un objet décoratif vendu dans ses rayons, ne l’utilisez plus ! Il est dangereux pour la santé. On vous explique pourquoi dans les lignes qui suivent…

Action : ne pas utiliser cet objet décoratif vendu dans ses rayons

D’après la fiche émise par la plateforme Rappel Conso, ce produit distribué en France peut provoquer des risques de blessures externes. Ce n’est pas tout, cet objet peut aussi interférer avec d’autres appareils électroniques.

Si vous aimez dénicher des bonnes affaires chez l’enseigne préférée des Français, vous avez sûrement cet objet chez vous. Vous êtes priés de vérifier la référence de l’article si c’est le cas pour voir s’il ne faut pas la rapporter au point de vente.

Ce produit qui trônait au rayon décoration des magasins Action présente un risque potentiel pour la santé, selon le site gouvernemental d’alerte des produits dangereux qui indique que son niveau d’ondes électromagnétiques dépasse les normes autorisées.

Des risques d’alzheimer ?

L’exposition à ces ondes électromagnétiques peut induire l’apparition de certaines maladies dont notamment celle de l’Alzheimer… Même risque pour les utilisateurs de Smartphones qui baignent dans un brouillard d’ondes électromagnétiques comme dévoilé par une très récente étude.

Cet objet de décoration rappelé est un diffuseur d’huiles essentielles de la marque FYD vendue chez l’enseigne néerlandaise du 10 mars 2023 au 31 décembre 2023.

Le rappel produit concerne le 27300221 Diffuseur d’huiles essentielles doré / 27300222 Diffuseur d’huiles essentielles bois référence Action 2579732. Les références concernées portent le GTIN N°8712628171919 Lot N°874122 ainsi que le GTIN N°8712628171964 Lot N°874122.

Quelles modalités de compensation pour ceux qui ont acheté ce diffuseur d’huiles essentielles ?

« Si vous êtes en possession de cet article, issu du lot 874122, veuillez cesser de l’utiliser et retournez-le dans un magasin Action. Vous serez intégralement remboursé, même sans preuve d’achat ».

Pour obtenir un remboursement, ne dépassez pas la date de fin de procédure de rappel pour effectuer la démarche. Celle-ci court jusqu’au 24 mars 2024.

« Au nom de KAPIMEX BV et d’Action, nous vous remercions de votre compréhension et nous vous présentons nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée. Si vous avez des questions, merci de contacter KAPIMEX BV à l’adresse e-mail suivante : [email protected]. », peut-on lire sur le site de l’enseigne de bazar originaire des Pays bas.

L’enseigne Action vient également de lancer une procédure de rappel sur le kit d’ustensiles de cuisine 3 pièces Effet granit de la marque HOME. Ces produits ont été vendus dans ses magasins du du 01/06/2023 au 22/09/2023.