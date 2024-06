Action dans la tourmente : ce magasin peu connu des Français se spécialise avec des tout petits prix pour la maison

Ce magasin à tout petit prix en France propose des bons plans aussi attractifs que chez Action, l’enseigne préférée des Français en 2024. S’il est encore méconnu des Français, il est déjà très populaire dans toute l’Europe. Décryptage.

publicité

Action signe et persiste, elle reste l’enseigne préférée des Français en 2024

À l’instar de l’année dernière, « Action reste l’enseigne préférée des Français en 2024, devant Decathlon et Leroy Merlin », relaie Le Figaro, l’étude annuelle du cabinet EY-Parthenon.

Si la chaîne de magasins néerlandaise a autant le vent en poupe chez les Français, c’est notamment pour ses petits prix qui ont le don de faire le bonheur de sa clientèle.

Les consommateurs s’y pressent tous les jours pour dénicher de bonnes affaires. « C’est sympa, ce n’est pas très cher. Il y a un peu de tout », se réjouit un client au micro de franceinfo.

publicité

« Action, c’est une machine de guerre »

« Action, c’est une machine de guerre. C’est un magasin très efficace, très bien géré : avec une gestion des prix, une gestion des stocks, des outils informatiques et des équipes très compétentes », commente Frédéric Boublil, consultant commerce et consommation.

« Notre métier, c’est de pouvoir offrir le meilleur prix aux clients, avec des produits à moins de 2 euros« , confirme Wouter De Backer, Directeur général de l’enseigne Action en France.

« On recherche l’équilibre entre le meilleur prix et la meilleure qualité de produit », ajoute-t-il.

Action compte, pour l’heure, plus de 800 magasins dans toute la France. Selon EY-Parthenon, le discounteur rassemble 46% de «fans» sur un panel de plus de 10.000 acheteurs, devançant ainsi Decathlon (43,6%) et Leroy Merlin (39,4%).

84% des acheteurs d’objets du quotidien viennent aujourd’hui chez Action. «Ce taux de pénétration est le troisième plus élevé tous secteurs confondus, après Decathlon et McDonald», soulignent les auteurs de l’enquête.

Action dans la tourmente : ce magasin peu connu des Français se spécialise avec des tout petits prix pour la maison

Si les bons plans d’Action vous plaisent, nul doute que cette nouvelle enseigne vous séduira tout autant. Elle comptabilise près de 2900 magasins dans toute l’Europe !

Après une première surface à Évreux dans l’Eure l’an dernier, le leader européen du discount non alimentaire d’origine allemande accélère ses ouvertures dans l’Hexagone.

Jusqu’à 25 000 références à prix cassés

Son nom ? Tedi. On y retrouve pas moins de 25 000 références avec des prix entre 1 et 3 euros en moyenne.

Côté déco, Tedi propose « un espace loisir créatif, un espace petits travaux de la maison, des coussins, des belles allées bougies, des petits rangements, des fleurs artificielles, des accessoires de nettoyage, des articles décoratifs tout comme des accessoires de cuisine.

Sans oublier les fournitures de bureau, des articles pour les animaux, des accessoires beautés, une allée de jouets.

Contrairement à Action, vous ne pouvez pas y retrouver des produits d’hygiène ou de cosmétiques, excepté le Pink Stuff, la pâte de nettoyage Rose Star des réseaux.

Le dernier catalogue de l’enseigne mise sur des articles estivaux. De quoi faire un barbecue ou un pique-nique à prix mini et (aussi) à décorer son espace extérieur.

Essayez également ses bougies à la citronnelle contre les moustiques (à compter de 1,55 euro).