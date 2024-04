Incapacité de travail, invalidité, décès… Le contrat de prévoyance, peut-il réellement prévenir les accidents de la vie ? Découvrez la réponse dans notre article.

Les deux types de contrat de prévoyance

Un contrat de prévoyance, également appelé assurance prévoyance, est un type d’assurance qui vous garantit une protection financière en cas d’événements imprévus pouvant impacter votre capacité à gagner un revenu (garanties invalidité et arrêt de travail, longue maladie ou un accident) ou dans le cas où vous disparaissez prématurément, pour éviter que vos proches n’aient à faire face à des difficultés financières.

Mais face aux imprévus du quotidien, sommes-nous réellement protégés ? Ce dispositif souvent méconnu est-il véritablement efficace ?

Il existe deux principaux types de contrats de prévoyance, à savoir un contrat individuel (souscrit par une personne et la couvre uniquement) et collectif (lorsqu’il est souscrit par un employeur et dans ce cas, couvre tous ses salariés).

Accidents de la vie : Le contrat de prévoyance, une protection efficace ?

Pour les salariés, « le capital assuré reste très variable » en fonction de la convention collective, la société et votre statut (cadre ou non). Il représente généralement « 1 à 5 ans de salaire« , avec une possible « rente éducation » servant au financement « des études des enfants. »

L’assurance décès invalidité est notamment indispensable pour les familles avec de jeunes enfants. Il en va de même pour les couples dont les écarts de revenus sont énormes.

« Pour déterminer le capital à assurer, il faut évaluer ce qui manquerait au survivant pour faire face à ses charges courantes annuelles, en prenant en compte ses revenus et son épargne », indique auprès du Figaro, Clément Janicot, fondateur de Gus, courtier en ligne spécialisé en prévoyance.

A quel moment faut-il commencer ?

La prévoyance individuelle s’impose comme une solution incontournable, d’autant plus si vous souscrivez tôt. En effet, plus vous êtes jeune, plus la cotisation est abordable.

Plus vous êtes âgé, plus la probabilité d’un événement préjudiciable augmente, justifiant une prime plus élevée pour l’assureur. Prenons l’exemple d’une couverture de 100 000 € en cas de décès.

Pour un souscripteur de 40 ans, la prime mensuelle s’élève en moyenne à 15 €. En revanche, attendre 60 ans pour souscrire à la même couverture implique une cotisation nettement plus élevée, soit 65 €/mois.

Garantie accidents de la vie (GAV) contre les dommages corporels.

Vous pouvez vous protéger contre les dommages corporels (hors accident de la route ou professionnel) en optant pour une garantie accidents de la vie (GAV). Les cotisations mensuelles vont de 15 à 30 €, en fonction de la composition de votre ménage. « Certains contrats font office d’assurance scolaire ou de garantie du conducteur ».