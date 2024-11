Vous vous demandez si vous avez droit à l’AAH ? Découvrez tous les critères à remplir pour toucher l’allocation aux adultes handicapés. CafeBagdad vous en dit plus à ce sujet dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

AAH : plus de 1000 euros mensuels

Le montant de l’AAH s’élève désormais à 1016,05 € par mois au maximum. Toutefois, celui-ci peut être abaissé en fonction des ressources du bénéficiaire.

Comme rappelé dans les colonnes du site aide-sociale.fr, l’AAH est la principale aide à destination des personnes handicapées.

AAH : conditions d’éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés

S’il revient à la CDAPH de fixer le taux de ce handicap, c’est à la Caf de se charger du versement de l’allocation aux personnes concernées.

Cette prestation sociale de la Caisse d’allocations familiales garantit un minimum de ressources aux individus en situation de handicap ou à ceux faisant face à une maladie chronique invalidante reconnue par la MDPH.

Une personne dont le taux d’incapacité se situe « entre 50% et 79% » peut également y prétendre, « dans la mesure où son handicap représente une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi et que celui-ci ne peut être compensé par des aménagements spécifiques (poste de travail adapté) ».

Pour y avoir droit, il faut également avoir au moins 20 ans minimum (il est possible d’en faire la demande jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite).

Par ailleurs, il faut vivre de « façon permanente» en France et ne pas disposer de revenus « suffisants », c’est-à-dire respecter les plafonds de ressources fixés.

Où faire sa demande d’allocation aux adultes handicapés ?

Votre demande d’AAH est à envoyer à la MDPH du département dans lequel vous résidez : « en lettre recommandée avec accusé de réception après en avoir fait une copie », explique Aide Sociale.

« Une procédure de RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) » est aussitôt lancée à compter du dépôt de la demande.

Certaines MDPH permettent de « remplir son dossier en ligne». Pour en savoir plus, allez sur le site officiel https://mdphenligne.cnsa.fr/.

Durée de traitement dossier

Le délai légal de traitement d’un dossier est environ de 4 mois. Si vous n’obtenez aucune réponse de la MDPH, cela équivaut à un refus.

Pour ceux dont la « demande est validée » par la Commission, il y a « obligation de faire une déclaration trimestrielle AAH ».

Sauf si vous avez une AAH à vie, vous devrez renouveler votre demande à la fin de la période pour laquelle elle a été accordée, conseille le site spécialisé.