À quel âge doit-on arrêter de conduire selon le Code de la route ?

À 70 ans, à partir de 80 ans ou un peu plus tard… Selon le Code de la route, à quel âge doit-on arrêter de conduire un véhicule motorisé ? La réponse dans les prochaines lignes.

Les défis de préserver la capacité de conduite pour les seniors

Considéré comme un symbole social de la liberté, de nombreux conducteurs âgés conservent leur véhicule et continuent de circuler avec.

Cependant, force est de constater qu’en vieillissant, nos capacités, à la fois physiques et mentales, tendent à se dégrader.

Si l’ampleur de ce phénomène varie d’une personne à l’autre, lorsqu’on est au volant, on a moins de réflexes, le temps de réaction diminue.

À cela s’ajoute la dégradation de la vue et de l’audition. La prise de certains médicaments pour traiter certaines maladies chroniques peut rendre la conduite d’une personne déjà avancée en âge plus dangereuse.

Seniors : l’âge maximal pour conduire selon le Code de la route…

Pour préserver la sécurité de tous les usagers de la route, la Commission européenne et la sécurité routière avaient proposé en 2024 de créer un permis de conduire spécial pour tous les seniors âgés de plus de 70 ans.

Son utilisation est conditionnée par des visites médicales régulières et obligatoires. Discuté par les députés, le projet de loi n’a pas été adopté en France et n’entre pas, jusqu’à preuve du contraire, dans l’emploi du temps de 2025.

Alors, pour revenir à la question initiale, à quel âge doit-on réellement arrêter de conduire selon le Code de la route en vigueur en France ?

En effet, l’âge maximum pour conduire n’est pas défini par le Code de la route. En théorie, le permis B reste valable à vie.

En outre, ni le Code de la route ni le Code des assurances n’exigent des automobilistes âgés un test de conduite ponctuel et un examen médical régulier.

Seniors au volant : ce que disent les professionnels de santé

De nombreux gériatres comme le Pr Sylvie Bonin-Guillaume reconnaissent que « l’âge en soi n’est pas une contre-indication à la conduite« .

Au contraire, « le sujet âgé adapte très habituellement l’usage de la voiture et son comportement routier en fonction des difficultés qu’il pourrait rencontrer« .

Pour limiter, cependant, « les risques sur l’usage de la route« , ces spécialistes recommandent de favoriser la « conduite en journée, les parcours plus courts, plus rassurants, et surtout connus« .

Code de la route : À quel âge, on doit arrêter de conduire ?

Il revient donc à chacun de s’auto-évaluer pour déterminer à quel âge on doit arrêter de conduire à défaut d’une spécification du Code de la route.

Une bonne attitude qui ne devrait pas être limitée aux séniors, mais à toutes les catégories d’âges des automobilistes. Si cela est adopté par chacun, cela réduirait de façon significative les accidents routiers.