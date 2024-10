La colère monte !!! Ces Français incités de force à installer cet équipement chez eux ! Ils ont jusqu’en 2025 pour s’équiper. Explications.

À partir de 2025, des millions de ménages français vont être contraints d’installer cet équipement pour lequel ils s’opposent depuis longtemps

À partir de 2025, l’absence de cet équipement vous coûtera cher. Tout refus fera l’objet d’une sanction financière. Vous avez en effet jusqu’à l’été prochain pour vous équiper du compteur électrique Linky.

C’est un dispositif qui n’est plus à présenter. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce petit boîtier d’Enedis ne fait toujours pas l’unanimité auprès de tous les Français. Les opposants à cette technologie maintiennent leurs réserves.

« Enedis est tenue d’installer un compteur Linky pour tout remplacement d’un ancien compteur d’électricité« , rappelle le gestionnaire du réseau électrique auprès de TF1Info.

Une directive européenne (2009/72/CE) et la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte lui contraint d’équiper tous les foyers de ces compteurs communicants.

Une « nouvelle phase avec des contraintes supplémentaires «

À compter de l’été 2025, correspondant au coup d’envoi de la période « Turpe 7 » de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les clients ne pourront désormais plus « bénéficier du régime d’exception qui leur permettait jusque-là de s’opposer gratuitement à la pose du compteur Linky », peut-on lire dans les colonnes de tf1info.

À l’heure où l’on parle, seuls les ménages qui ne possèdent pas le Linky et ne transmettent pas leurs données au moins 1 fois par an font jusqu’ici l’objet de « frais de relevé relatifs à la gestion spécifiques des compteurs anciennes générations ».

Le supplément à payer est de l’ordre de 54,24€ par an (soit 9,04€ tous les deux mois). Les Français qui n’ont pas le petit boîtier pouvaient y échapper s’ils assuraient eux-mêmes le relevé.

Ce qui va changer d’ici à l’été 2025

En 2025, il n’y aura plus d’exception accordée. « L’ensemble des clients non équipés de compteur communicant se verront facturer le coût de la relève résiduelle, la CRE estimant qu’à partir de cette période, les utilisateurs encore non équipés de Linky le seront par choix délibéré (sauf cas isolés liés à une impossibilité technique) », annonce Enedis.

Les « modalités précises ainsi que les montants facturés » seront communiqués ultérieurement par les autorités. Plus de 94% des ménages disposent aujourd’hui d’un compteur Linky.

« Je fais votre travail et vous me facturez le service. Ne serait ce pas un abus de pouvoir ? Une forme de chantage pour m’imposer votre compteur « super surveillant » ?« , déplore un Toulousain, anti-Linky dans sa lettre adressée à Enedis.