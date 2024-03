« À force de prendre les Français pour des pigeons » : Renault met le feu aux poudres avec son Scénic E-Tech électrique

Le Renault Scénic E-Tech électrique version low cost cache un vilain défaut. De quoi susciter l’ire des conducteurs. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Voiture de l’année 2024 » !

Le nouveau Scénic E-Tech, 5e du nom, a fait sensation au salon de Munich en septembre dernier. Couronné quelques jours encore « Voiture de l’année 2024« , il s’apprête à fouler le bitume français dès avril. Ce titre suffira-t-il à conquérir les cœurs et les portefeuilles ? Verdict incertain.

Quand on regarde niveau look : coup de foudre assuré ! Sa « belle gueule » plaira au plus grand nombre. Son style imposant, ses ailes galbées et ses jantes 19 ou 20 pouces… La calandre sur la face avant, en partie striée et frappée de petits losanges de la couleur de la carrosserie ne passent point inaperçue.

« Le Scenic pourrait plaire à des familles(…) Les clients en entreprise vont basculer en électrique avec ce modèle, c’est certain»

Ce modèle se veut d’ailleurs un bon compagnon de voyage, avec son coffre de 545 litres, bien plus volumineux que celui de la Mégane E-Tech (440 litres).

Sans oublier le toit vitré panoramique à cristaux liquides Solarbay qui offre une bonne dose de lumière et une opacification à la demande.

Son autonomie est largement supérieure à celle de sa petite sœur avec le même moteur. Deux capacités de batterie : 60 kWh pour 430 km d’autonomie et 87 kWh pour 625 km.

Fabriqué dans l’usine de Douai en France, « le Scénic électrique sera commercialisé à partir de 39 990 €, ou 300 € par mois en contrat de location« , précise Capital.

« Le Scenic pourrait plaire à des familles avec deux ados et être le premier véhicule du foyer, notamment en tant que véhicule de fonction fourni par des entreprises. Les clients en entreprise vont basculer en électrique avec ce modèle, c’est certain», se veut rassurant Ivan Segal, le directeur du commerce chez Renault.

Renault met le feu aux poudres avec son Scénic E-Tech électrique

Seul hic : cette « version la moins chère a un vilain défaut », rapporte 01net.com. « Elle sera privée de l’un de ses meilleurs atouts« . CafeBagdad vous en dit plus. En effet, le Scénic à moins de 40 000 euros « ne sera pas capable d’exécuter le planificateur d’itinéraires disponible sur Google Maps ».

Pour en bénéficier, le propriétaire du Scénic électrique le moins cher doit remettre la main à la poche. Cette option — Baptisée « pack navigation » —lui coûtera 1000 euros de plus.

La Toile s’insurge !

« À force de prendre les consommateurs français pour des pigeons, ceux-ci se tournent vers des marques étrangères. J’ai toujours acheté des véhicules de marques nationales par patriotisme. Maintenant, c’est terminé, je regarde mon portefeuille. », s’insurge un conducteur dans l’espace commentaires de 01net.