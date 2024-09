Qu’est-ce qui distingue les très bons élèves ? Les professeurs ont la réponse. Ils sont unanimes sur la question. On vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

Les notes ne font pas tout ! Les professeurs ont un truc infaillible pour repérer les meilleurs élèves, bien au-delà des résultats scolaires.

Les enseignants interrogés par nos confrères du Figaro Étudiant ont, comme d’un commun accord, affirmé qu’une attitude particulière permet d’identifier sans équivoque les élèves les plus brillants.

Alexia Combes, professeure d’histoire-géographie à Marseille, constate que « les meilleurs élèves s’installent généralement à l’avant de la classe ».

Même son de cloche pour Manon Chiappa, professeure de mathématiques dans un collège non loin de Bordeaux. « Les très bons élèves, indique-t-elle, se placent souvent aux deuxième et troisième rangs. »

« Cela se remarque très vite »

« Ce sont toujours ceux qui écrivent le mieux et qui ont les cahiers les plus propres. En mathématiques, où on écrit des formules, cela se remarque très vite », ajoute-t-elle.

Ce qui a été d’ailleurs confirmé par Lucas Markarian, professeur de mathématiques à Marseille : « la qualité de la rédaction est un signe distinctif des très bons élèves dès le début de l’année. »

Pour Nicolas Stenfeld, professeur de SES au lycée Janson-de-Sailly à Paris, « les très bons élèves sont toujours les premiers à prendre des notes sans qu’on ait à le leur rappeler ».

Quant à Emma, professeure d’arts plastiques à Paris, dans sa matière, remarque-t-elle, « les meilleurs sont ceux qui viennent en cours avec plus de fournitures que nécessaire, souvent de marques plus coûteuses ».

90% des très bons élèves ont ce comportement, un véritable indicateur selon les professeurs

Mais s’il y a une chose sur laquelle tous ces professeurs sont d’accord, c’est que la participation active en classe révèle le véritable niveau d’un élève.

« Quand je demande aux élèves ce qu’ils ont retenu de la séance précédente, les meilleurs sont ceux qui lèvent la main et qui ont le plus de choses à dire« , assure Manon Chiappa.

Alexia Combes note également que ceux qui choisissent de s’asseoir aux premiers rangs sont aussi ceux qui participent le plus activement aux échanges.

Selon Lucas Markarian, un élève engagé, c’est un élève qui participe. C’est donc le meilleur indicateur de son degré d’investissement.

Néanmoins, nuance ce dernier, « il y a ceux qui participent beaucoup au début de l’année et puis disparaissent, et ceux qui deviennent plus actifs au fil du temps. En tant que professeur, il est essentiel de comprendre ces dynamiques pour mieux cerner ses élèves. »