Découvrez quels modèles de véhicules seront bannis de la circulation en 2025 dans ces nombreuses grandes villes. Votre voiture est-elle encore autorisée l’année prochaine ? Voici la liste concernée.

publicité

8 millions de véhicules bannis en 2025 : voici les modèles concernés

Cette restriction s’appliquera à plusieurs automobilistes français à partir de 2025. En effet, dès le début d’année prochaine, « les véhicules classés Crit’Air 3 n’auront plus le droit de circuler dans des villes comme Lyon et Paris », rapporte le site cnews.fr.

Un « élargissement de cette mesure dans les grandes métropoles françaises » est également prévu : dans les zones à faibles émissions de Montpellier Méditerranée Métropole et celles de Grenoble Alpes Métropole.

Cette interdiction fait en effet suite à celle concernant les vignettes Crit’Air 4 (soit les véhicules Diesel commercialisés de 2001 à 2005) ainsi que les vignettes Crit’Air 5 (c’est-à-dire les véhicules Diesel ou Essence vendus entre 1997 et 2000).

publicité

Les véhicules Crit’Air 3 correspondent aux essence immatriculés entre 2006 et 2011 et aux diesel immatriculés entre 2006 et 2010. « Pour les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur, rapporte BFM TV, la vignette Crit’Air 3 concernera les véhicules d’avant 2007 ».

Au niveau national, 8,84 millions de véhicules feront potentiellement l’objet de cette nouvelle interdiction. En France métropolitaine, par contre, les véhicules Crit’Air 3 englobent « 21% du parc automobile roulant, soit 1 voiture sur 5 », selon les données de l’AAA Data.

Objectif affiché

Cette restriction qui vise à « lutter contre la pollution atmosphérique via la réduction de la production de gaz à effet de serre » devrait s’étendre progressivement à Marseille, Strasbourg ou Rouen.

« Les zones à faibles émissions mobilité sont un dispositif soutenu par l’État, destiné à faire baisser les émissions de polluants notamment dans les grandes agglomérations, pour améliorer la qualité de l’air, confirme Bison Futé. Il existe plus de 230 ZFE-m en Europe où l’on trouve l’appellation « Low emission zones ». En France, la ZFE-m repose sur le système de vignettes Crit’Air ».

L’anticipation est la règle pour les automobilistes propriétaires de ces véhicules

Avec la multiplication des Zones à faibles émissions (ZFE), la valeur des véhicules non classés devrait vite chuter. Il est donc judicieux de les revendre avant l’entrée en vigueur des restrictions pour limiter les pertes financières.

Les propriétaires de véhicules Crit’Air 4 ou 5 peuvent avoir droit à une prime à la conversion en les cédant à un professionnel de l’automobile ou à une casse agréée.

Les propriétaires de véhicules Crit’Air 3, 4 ou 5 peuvent également envisager l‘achat d’un véhicule électrique, hybride ou à faibles émissions, suggèrent nos confrères de CNews. Vous pouvez aussi toujours vous tourner vers les transports publics.