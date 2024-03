Le saumon fumé compte parmi les produits incontournables des rayons frais des supermarchés. Il est surtout apprécié pour son goût succulent et ses qualités nutritionnelles. Pas étonnant qu’il se retrouve régulièrement sur nos tables. Mais face à la multitude de marques et de références, difficile de s’y retrouver et de choisir le bon produit. Force est de constater que le prix ne détermine pas forcément la qualité. Fort heureusement, 60 millions de consommateurs s’est penché sur la question dans son hors série de août-septembre 2023. Si vous êtes adeptes de ce poisson star, découvrez dans cet article les meilleurs pavés de saumon fumés vendus en grandes surfaces.

Critères d’analyse des pavés de saumon.

Cette enquête de 60 Millions de consommateurs portait surtout sur des pavés de saumon conditionnés en barquette de deux morceaux de 125 g chacun. L’étude analysait plusieurs critères dont la quantité de métaux lourds (cadmium, plomb et mercure), les molécules vétérinaires pouvant contaminer les saumons, la présence de contaminants provenant de l’environnement (PCB et dioxines) et l’impact écologique (zones de pêches, méthodes de pêches, labels, etc).

Résultat : un palmarès complet et objectif permettant aux consommateurs de faire un choix éclairé et de déguster un saumon fumé de qualité supérieure. Alors, quel saumon fumé allez-vous mettre dans votre panier ? Devriez-vous changer de votre marque habituelle ? La réponse.

60 millions de consommateurs révèle les meilleurs pavés de saumon en supermarché

Ces trois marques qui suivent partagent la première place, à savoir Carrefour Le Marché Filière qualité, Monoprix Bio et Lidl avec une note de 14/20.

Juste derrière, on retrouve les pavés de saumon des marques Loc Marée d’Aldi, L’Atelier Poissonnerie d’E.Leclerc et Carrefour Bio, qui obtiennent un 13,5/20. Vous savez maintenant quel poisson choisir durant vos courses.

Il est recommandé de toujours s’informer sur l’origine du saumon. Privilégiez surtout les filières optant pour des pratiques de pêche ou d’élevage durables.

Comme précisé sur Marmiton, il faut aussi que l’étiquette du produit affiche la dénomination commerciale (saumon atlantique, saumon sauvage, etc.), ainsi que le nom scientifique du poisson. Sans omettre la mention « décongelé » si le produit a été congelé.

La couleur, un indicateur important…

Observez aussi l’aspect du poisson, dont notamment sa chair qui devrait rester « ferme et élastique« . Le saumon doit par ailleurs garder « une couleur vive », tirant sur le orange ou le rouge, signe que le poisson a été conservé correctement.

Pensez à consulter les labels et certifications présents sur l’emballage.