3 nouvelles infractions détectées par les radars automatiques : « des trucs tarabiscotés qui n’ont aucun effet », réagit 40 Millions d’automobilistes 

Encore un radar qui devait arriver sur nos routes l’année prochaine ! «Un nouveau type de radar qui serait capable de discerner d’autres aspects que la vitesse», précise Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes. Il s’agit principalement de trois infractions supplémentaires.

publicité

3 nouvelles infractions détectées par les radars automatiques

Les radars automatiques pourront désormais « contrôler le non-respect des distances de sécurité, le non-port de la ceinture ainsi que l’usage du téléphone tenu en main au volant », peut-on lire sur le site de l’association.

« Chacune de ces infractions, est-il précisé, donne lieu à une amende de 135€ et à un retrait de 3 points sur le permis de conduire».

Pire encore, est-il souligné, « ces infractions sont cumulables, il sera donc possible d’être sanctionné simultanément pour les trois infractions par le même radar ».

publicité

« J’ai du mal à y voir un intérêt à part l’impact financier et économique », déplore Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes.

C’est « impensable »

« Depuis onze ans, on empile les mesures et il y a toujours autant d’accidents », ajoute-t-il. Cette mesure, dénonce-t-il sur les ondes de Sud Radio, est tout simplement « impensable ».

« Pour la ceinture de sécurité, ça ne touchera personne(…) Pour le téléphone portable au volant, reconnaît-il, cela peut être utile. Mais comment être sûr qu’elle le différenciera d’un paquet de cigarettes ou d’une boîte de tic-tac ? », ne peut-il s’empêcher de s’inquiéter.

« L’intelligence artificielle, c’est la bêtise universelle. »

« Attention à l’IA qui n’est pas parfaite, tire-t-il la sonnette d’alarme. Et ce qui me gêne le plus, c’est pour les distances de sécurité(…) Quand quelqu’un vous fera une queue de poisson, la distance sera respectée ? Non et puisqu’il se rabat devant vous, ce sera vous le fautif si cela se passe devant un de ces radars. L’amende sera pour vous, regrette-t-il dans les colonnes de La Dépêche. Selon moi, l’intelligence artificielle, c’est la bêtise universelle. »

« Des trucs tarabiscotés qui n’ont aucun effet », réagit 40 Millions d’automobilistes

« On parle quand même de 135 euros (…) On est en train de jouer avec le pognon des Français. Donc je prends mes tic-tac pendant que je me suis pris une queue de poisson, j’ai perdu 6 points et 270 euros. Le jour où l’IA sera fiable à 100 %, là je veux bien voir (…) Cette mesure n’est pas juste parce qu’elle est bourrée de failles », pousse-t-il un coup de gueule.

Pour Pierre Chasseray, le plus important est de « s’attacher à résoudre des problèmes simples plutôt que d’imaginer des trucs tarabiscotés qui n’ont aucun effet. »