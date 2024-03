2400€ partis en fumée : piégée sur Airbnb, elle raconte son calvaire

Gare aux fausses annonces sur les sites de location touristique ! Le « préjudice peut être très élevé » comme ce fut le cas avec Véronique Mahler, cette retraitée qui souhaitait débuter le nouveau chapitre de sa vie avec un voyage inédit. C’est là que son cauchemar commence…

«Ce n’était pas une première pour moi sur ce site».

L’ancienne cadre toulousaine chez Airbus envisageait de faire un circuit touristique d’un mois et demi aux USA, en compagnie de son époux et de quelques amis. Une aventure qu’elle comptait finir en beauté par un séjour de 7 jours à New York.

«J’ai recherché un logement adéquat sur Airbnb le 27 janvier. Notre séjour dans la ville devait se dérouler entre le 4 et le 11 septembre 2023», raconte-t-elle.

«Ce n’était pas une première pour moi sur ce site, faisait-elle allusion à la plateforme Airbnb. Cela faisait une dizaine d’années que je m’y étais inscrite». Véronique était à la recherche d’un appartement avec deux chambres et deux salles de bains.

«Il possède sa propre plateforme de location d’appartement pour réserver le logement »

Après avoir passé une trentaine de minutes à consulter des annonces de location, «une annonce remonte sur l’écran, avec un appartement situé dans le quartier de Financial District. Il est dans nos prix et correspond à nos critères de recherche», poursuit-il son récit.

Le propriétaire du bien se faisait appeler James Murphy. «Je discute avec lui sur Airbnb, en lui demandant des photos de l’appartement. Il me dit alors qu’il possède sa propre plateforme de location d’appartement, et m’invite à quitter Airbnb pour pouvoir réserver le logement sur son propre site internet.», révèle Véronique qui ne se rendait compte de rien. Le site en question portait le nom d' »hostmeinYC ».

Sa page d’accueil affiche une dizaine d’appartements mis en location dans la ville de New York, dont celui ciblé par la retraitée.

Alors que son prix sur Airbnb était à 3 000 euros la semaine, l’arnaqueur lui promet 600 euros d’économies en signant la réservation via cette plateforme.

Pour ne pas rater cette offre alléchante, Véronique s’exécute, et effectue un virement de 2 400 euros. «Le site paraissait crédible : ce James Murphy nous a envoyé un accusé de paiement, une facture. Seul hic : bizarrement, je ne pouvais pas épingler l’adresse de ce site parmi mes favoris», se rappelait-elle.

Près d’une vingtaine de victimes…

Mai 2023, Véronique voulait une copie de la facture… Mais aucune réponse. Elle relance sa demande en juin… Toujours aucune réaction. «Je décide finalement de l’appeler en juillet, mais le numéro est faux, celui de son site internet aussi. De plus, je retrouve l’appartement en question toujours disponible à la location sur Airbnb, aux dates où nous pensions l’avoir réservé», ajoute-t-elle.

Ce n’est après qu’elle a finalement retrouvé sa trace sur une plateforme de signalement des arnaques. 19 autres personnes indiquent avoir été victimes de ce faux propriétaire.

Véronique réclame alors remboursement mais Airbnb refuse, rétorquant qu’elle n’aurait jamais dû quitter la plateforme. «Je ne vais pas me mentir à moi-même, bien sûr que je suis fautive à ce niveau-là», reconnaît celle qui a une nouvelle fois, dû louer un nouvel appartement pour son passage à New York.

«Une fois là-bas, nous avons bien tenté de porter plainte, mais le commissariat nous a mis dehors», regrette le couple.

Après quatre mois de rudes négociations avec leur banque, les époux Mahler ont finalement obtenu dédommagement des frais bancaires engendrés à la fausse transaction.

«Au total, nous avons perdu 2 400 euros à cause de cette arnaque, et nous avons dû réserver un second appartement à New York pour environ 4 000 euros car nous ne pouvions plus faire annuler nos billets d’avion retour», termine-t-elle de relater sa mésaventure.

«Il est certain que désormais, je fais plus attention lorsque je regarde une location», assurait l’ancienne cadre.