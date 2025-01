1 couple sur 2 avoue avoir cette habitude passible de 2 ans de prison et 60.000 € d’amende

Un couple sur deux tombent dans l’illégalité à cause de cette habitude – ils risquent 2 ans de prison et une lourde amende ! Tout ce que vous devez savoir ici.

Le couple et le Smartphone, des véritables ennemis…

Force est de constater que la technologie ne nous sert pas autant qu’elle aime le prétendre ! Prenons le cas du Smartphone. Cet objet très affectionné a totalement « changé notre manière de vivre nos relations ». Il est devenu un véritable « tue-l’amour du couple ».

Selon un sondage Ipsos datant de janvier 2019, 61% des jeunes estiment que « le téléphone prend trop de place dans leur vie de couple.» Un chiffre certainement en hausse à l’heure où l’on parle.

« J’ai l’impression qu’on passe au second plan, qu’il y a toujours quelque chose de plus intéressant que la vie de famille, alors qu’on n’est pas à plaindre. Quand il pose son smartphone, je sens qu’il a toujours envie d’y retourner, alors que son fils attend de passer du temps avec lui », déplore auprès du Monde cette trentenaire, cadre en stratégie tarifaire dans une grande entreprise.

Le sujet crée des tensions qui dégénèrent souvent en disputes, témoigne la maman d’un petit garçon. Pour reprendre les mots de Bertrand Baray, sexothérapeute et thérapeute de couple, « le Smartphone a une emprise toxique sur la relation de couple ».

Pour y remédier, l’expert recommande de privilégier « la déconnexion et l’éloignement des appareils pendant un certain temps(…) pour la communication du couple. Faire une pause le week-end ou pendant les vacances est un test significatif permettant d’évaluer votre niveau de dépendance aux médias sociaux.»

En neuf ans de relation, la femme de 32 ans a vu le Smartphone nuire à son couple au point d’être « nostalgique du monde dans lequel elle a grandi, la génération des téléphones fixes».

« J’aurais adoré être adulte dans les années 1990. Je pense qu’on aurait eu des temps de qualité supérieure, qu’on aurait fait bien plus de choses ensemble », s’imagine-t-elle.

1 couple sur 2 avoue avoir cette habitude passible de 2 ans de prison et 60.000 € d’amende

Cette « digitalisation du couple », c’est-à-dire l’influence croissante des technologies numériques et d’internet sur les relations amoureuses et conjugales, a favorisé plusieurs pratiques. L’une d’entre elles a été interdite depuis 4 ans déjà.

Des millions de couples continuent à le faire sans se rendre compte qu’ils sont dans l’illégalité. « C’était la première fois que je me permettais ça », indique Camille à Marie Claire. Elle fait allusion au fait de « fouiller en cachette le téléphone de son partenaire ». C’est d’ailleurs ainsi qu’elle a appris l’infidélité de son petit ami.

Consulter la boîte mail d’un autre à son insu est également illégale. Cette pratique vous expose à 1 an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS, ces faits sont punis d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende ».

Compte tenu du risque de finir en prison, sans compter la lourde amende, il est préférable d’éviter d’avoir cette habitude en couple.