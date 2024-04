Protection sociale en danger : le gouvernement prépare un nouveau coup dur ? Va-t-il s’attaquer à cet acquis social majeur ?

publicité

Sécurité Sociale : Le gouvernement envisage de rogner sur nos droits ?

Un collectif d’associations, porté par Pascale Ribes, présidente d’APF France handicap, a publié une tribune dans Le Monde pour exiger du gouvernement le renforcement des budgets de l’État consacrés à la protection sociale. L’inquiétude monte « face aux restrictions à venir des crédits » destinés aux plus fragiles.

En réponse à l’annonce du gouvernement portant sur les 10 milliards d’euros d’économies à réaliser dès cette année sur le budget de l’Etat et des 20 milliards d’euros à trouver dans le budget 2025, les associations signataires de la tribune tirent la sonnette d’alarme « face à ces orientations qui mettent en danger notre système social et, plus largement, l’avenir de notre société. », peut-on lire dans les colonnes du journal Le Monde.

Budget en berne : les plus vulnérables et les services publics en première ligne

Malgré les assurances du ministre de l’Economie Bruno Le Maire, « la nouvelle contraction du budget annoncée » par le gouvernement va toucher de plein fouet les plus vulnérables et les services publics. Les personnes vivant des maigres revenus de leur travail ou des transferts sociaux seront les plus impactées par cette décision.

publicité

« Ce mouvement, qui n’est que l’amorce d’autres perspectives de restrictions budgétaires encore plus massives dans les prochaines années, ne peut nous laisser sans réaction », font-elles part de leur préoccupation.

« L’État-providence, fondement de la société d’après-guerre et du vivre-ensemble jusqu’à ce jour, est en grand danger. La rhétorique de Bercy et de son nouvel « État protecteur » ne fera qu’accroître le risque de précarité. Et d’explosion sociale dans un contexte économique de plus en plus difficile. », Est-il avancé.

« Ce qui semble devenir incontrôlable (…) ce n’est pas la dépense publique. Mais le transfert massif de la solidarité nationale».

« Ce qui nous semble devenir incontrôlable (…) ce n’est pas la dépense publique. Mais bien le transfert massif de la solidarité nationale. Au profit des acteurs les plus forts du système. Nos associations appellent à un sursaut citoyen et politique. Retrouvons le sens du commun pour faire société ! Il y va de notre avenir à toutes et tous ! », appelle le collectif qui englobe également le Collectif handicaps, l’Uniopss, le collectif Alerte, France Assos Santé et Emmaüs France.

La réforme de l’ASS en dit long…

« La réforme annoncée de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) en est l’illustration symbolique, tout comme la situation sinistrée du secteur de l’aide à domicile qui met en danger les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. »