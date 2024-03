Le Sénat a voté le 5 mars 2024, la proposition de loi qui entend financer l’industrie de la défense avec l’épargne des Français. Une mesure loin de plaire à tout le monde.

Livret A : une partie de l’épargne pour financer l’armée ? La polémique enfle…

Une partie des ressources collectées par le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) sera désormais affectée vers les entreprises de la défense.

« L’outil militaire et industriel doit être en mesure de faire face à toute menace sur la paix et la stabilité. Ce n’est pas vraiment le cas aujourd’hui », estime le sénateur (Les Républicains) du Calvados, Pascal Allizard, auteur de ladite proposition adoptée en première lecture au Sénat, « à 244 voix contre 34. »

« L’épargne populaire n’a pas à financer l’économie de guerre », déplorent les sénateurs communistes ainsi que le groupe écologiste, qui, ont voté contre.

Que financent actuellement les fonds du Livret A ?

« L’épargne populaire, rappellent-ils dans un communiqué, servait, avant 2009, uniquement aux missions d’intérêt général et singulièrement au financement du logement social et de la politique de la ville ».

D’ailleurs, 60 % des fonds du Livret A et du LDSS sont actuellement dédiés au logement social, et le reste – soit l’épargne non centralisée qui est particulièrement visée par le texte – est consacré aux PME, à la transition énergétique ou à l’économie sociale et solidaire.

« C’est un appel à l’épargne pour impliquer l’opinion dans une guerre qui deviendrait inéluctable »

De plus, les sénateurs communistes affirment qu’« il n’y a nul besoin spécifique de l’industrie de défense de l’aveu même de la Banque de France, de la Direction générale du Trésor et… des banques elles-mêmes ! »

« C’est un appel à l’épargne pour embrigader l’opinion et l’impliquer dans une guerre qui deviendrait inéluctable », dénoncent-ils.

Le Sénat réagit…

Le communiqué du Sénat a pour sa part, assuré que « le nouveau fléchage vers les entreprises de la défense ne conduise pas à diminuer les parts des ressources collectées au titre du livret A et du LDDS aujourd’hui affectées au financement de la transition énergétique et de l’économie sociale et solidaire ».

« C’est un projet politique du refus de l’impôt, notamment des plus riches, seul vecteur légitime et démocratique pour financer la défense de notre territoire, concluent les sénateurs communistes. L’effort de guerre, prôné par les auteurs de la proposition, se détourne de la solidarité nationale en spoliant les petits porteurs qui ignorent où disparaît leur épargne, faute de transparence du réseau bancaire », relaie le site publicsenat.fr.