Durant sa conférence de presse, le président Emmanuel Macron a plaidé en faveur du doublement des franchises médicales à un euro. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Je pense que c’est une bonne mesure » !

« Dire qu’on va passer de 0,50 à un euro » par boîte de médicaments, « je n’ai pas le sentiment qu’on [fasse] un crime terrible », déclarait le président de la République. « Passer de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicament, franchement cela ne me choque pas quand je vois ce que coûtent beaucoup d’autres éléments de la vie quotidienne qui sont moins importants que le médicament ».

« Je pense que ça responsabilise et que c’est une bonne mesure. (…) Il faut responsabiliser sur la consommation. », ajoute Emmanuel Macron.

La franchise médicale sur les médicaments sera doublée, les conséquences pour les patients.

« La médecine, le soin, les médicaments, ça ne coûte pas rien. On prend déjà beaucoup en charge, quasiment tout« , insistait le Chef de l’Etat.

Qu’en pense France Asso Santé ? Le président Gérard Raymond ne cache pas en être « choqué« .

« Ce n’est pas comme ça qu’on va responsabiliser les patients et les personnes qui ont besoin de soin« , estime-t-il pour sa part. Pour lui, cette mesure est un véritable « coup de canif », voire une « double peine : être malade et payer deux fois plus ».

« Ce n’est pas responsabiliser les personnes qui ont besoin de soins pour pouvoir vivre, c’est les culpabiliser« , continue-t-il avant de suggérer que la meilleure façon de s’y prendre est de « les accompagner, leur faire comprendre ».

« Il faudrait responsabiliser les prescripteurs »

« Les personnes qui prennent des médicaments, prennent ces médicaments parce qu’ils ont été prescrits. Il faudrait peut-être aussi responsabiliser les prescripteurs« , ajoute-t-il. « Nous continuerons à peser auprès du ministère de la Santé pour rechercher des solutions », assure Gérard Raymond.

« Ces franchises vont éloigner du soin plus de patients » selon France Assos Santé.

« C’est une annonce extrêmement violente pour toutes les personnes malades qui n’arrivent plus à financer leur santé, ces franchises vont éloigner du soin plus de patients », prévient Catherine Simonin, membre du bureau national de France Assos Santé.

« Complètement scandaleux, vocifère un homme, je ne comprends pas, déjà qu’on est hyper taxés.« , réagit-il auprès de tf1info. « C’est toujours des frais qui se rajoutent à tout le reste du quotidien« , note une mère de famille.

« Avec les franchises, il faut éviter que le reste à charge ne conduise à renoncer à des soins pour des raisons financières, comme avec les audioprothèses, avant la mise en place du 100 % santé qui a été un grand progrès », souligne la-croix.com.