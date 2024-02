Voilà qui ne fera qu’attiser davantage la colère noire de nos agriculteurs !… Cette nouvelle taxe en vue « au nom du climat ». Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de notre nouvel article. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus.

« La stratégie de dépolarisation qui a fonctionné pour tout le reste du Green Deal échoue sur l’agriculture »

Tandis que les mouvements de résistance ou de protestation agitent le monde agricole européen, « ces derniers mois ont vu les différents acteurs de l’UE

porter une attention très spécifique à un secteur agricole qui a largement fait les frais du regain d’inflation, dans la foulée de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, et que l’ouverture du marché intérieur aux produits ukrainiens est venue fragiliser un peu plus », rapportent nos confrères du journal Le Monde.

En pleine révolte agricole, l’UE préconise « une taxation du carbone » pour les agriculteurs

Selon les experts du Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, les politiques actuelles ne poussent pas suffisamment les agriculteurs à s’activer davantage en vue d’atteindre les objectifs climatiques de l’Union Européenne, « qui doit mener les Vingt-Sept à la neutralité carbone en 2050″.

Par ailleurs, les experts soulignent l’importance d’instaurer un système de tarification du carbone pour le secteur.

« Les agriculteurs et les gestionnaires des terres doivent être davantage encouragés à réduire leurs émissions », déclare dans un communiqué de presse, Jette Bredahl Jacobsen, vice-présidente du conseil scientifique, précisant que « cela pourrait être réalisé en fixant un prix pour les émissions et en récompensant les absorptions [de carbone] ».

Comme indiqué sur le site euractiv.fr, ce système de tarification du carbone devrait être introduit « d’ici 2031 au plus tard », selon les experts.

« La PAC est principalement basée sur des efforts volontaires, qui sont peu susceptibles d’être efficaces », indique le rapport. Ces « experts » de l’UE estiment qu’il faut maintenant « contraindre ».

Un système de tarification du carbone appliquant le principe du « pollueur-payeur »

Le groupe d’experts entend mettre en place un système de tarification du carbone appliquant le principe du « pollueur-payeur » à l’agriculture, à l’exemple du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE), couvrant principalement les secteurs de l’énergie et de l’industrie manufacturière.

Ce « système infernal qui veut tuer nos agricultures nationales ! »

« Voilà qui va enflammer la situation !« , estime l’ancien député européen Florian Philippot. Ce « système infernal qui veut tuer nos agricultures nationales ! », alerte-t-il. « Détruisons l’UE avant qu’elle nous détruise, vite ! #FrexitVite« , incite-t-il sur sa publication sur le réseau social X.