Alerte info : la carte bancaire des personnes âgées de plus de 65 ans va être suspendue dans ce pays. On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ce pays envisage des restrictions sur les cartes bancaires des seniors ! Découvrez pourquoi

Une mesure radicale qui vise à lutter contre le fléau des vols virtuels de cartes bancaires. Comme rapporté dans les colonnes de South China Morning Post, c’est l’Agence nationale de police qui en a eu l’idée.

En dépit des campagnes de sensibilisation lancées par le gouvernement, le phénomène ne faiblit pas.

Durant les six premiers mois de l’année 2023, près de 15 milliards de yens ont été dérobés, soit 100 millions d’euros selon les autorités japonaises. Seules les personnes âgées de plus de 65 ans qui n’ont pas utilisée leur carte bancaire depuis un an feront l’objet de cette mesure.

Mode opératoire des arnaqueurs pour s’en prendre aux seniors.

Il faut savoir qu’un tiers de la population au Japon a plus de 65 ans, ce qui en fait le pays avec le taux le plus élevé au monde.

Cette tranche de la population est malheureusement vulnérable aux tentatives d’arnaques autour de la carte bancaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les escrocs ne reculent devant rien… Pour eux, tous les moyens sont bons pour dérober l’argent de leurs victimes.

La technique la plus connue consiste à se prendre pour des employés de banque. Des arnaques assez basiques, et qui sévissent aussi en France.

Parfois, ces escrocs se fassent également passer pour des proches en difficulté, nous apprennent les autorités japonaises.

Une mesure drastique qui divise la population.

« Tout ce qui peut être fait doit l’être », réagissait auprès de South China Morning Post Tomoko Oono, une retraitée qui habite au nord de Tokyo. « Ma mère vit toujours seule, et elle utilise de l’argent liquide parce qu’elle n’est pas en mesure de faire des achats en ligne », poursuivait-elle.

La retraitée s’est par ailleurs inquiétée pour « les personnes âgées vivant à la campagne (et ne disposant) pas de banque à proximité ».

A quand l’entrée en vigueur de cette mesure ?

Le Japon reste l’un des pays les plus urbanisés. Parmi ses 125 millions d’habitants, 8% résident en ville, ce chiffre ayant diminué de moitié depuis les années 2000 selon la Banque mondiale.

Comme précisé sur BFM TV, « cette mesure envisagée par l’Agence de police japonaise n’en est cependant qu’au stade de réflexion à l’heure actuelle ».