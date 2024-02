Pendant plus de trois décennies, Fabienne Amiach a fait la pluie et le beau temps sur l’antenne de France 3 avant qu’elle ne décide de claquer la porte en 2021 afin de se consacrer à sa nouvelle carrière. L’ancienne Miss Météo s’est reconvertie dans la musique.

Une ancienne Miss Météo dévoile le montant de sa retraite après plus de 30 ans à la télé, « Vous allez pleurer »

Le 29 janvier 2024, l’ex-star de France Télévisions était de passage dans l’émission Chez Jordan sur C8. L’occasion pour les téléspectateurs d’en apprendre un peu plus au sujet de sa retraite. « Mon pauvre, prévient-elle son hôte, vous allez pleurer».

Fabienne Amiach poursuivit en précisant qu’elle était « partie trop tôt, je n’avais pas l’âge de la retraite. Je suis partie avant. Pour l’instant, j’ai mes 70 % de retraite, donc j’ai 3 000 euros.», révélait-elle sans détour.

L’ancienne présentatrice météo d’ensuite évoquer le salaire qu’elle touchait à l’époque : «Nous sommes régis par Bercy. C’est un salaire de fonction publique», donnait-elle le ton.

« On a la particularité au service météo d’être un peu mieux payés que les journalistes qui travaillent à la rédaction et qui ne font pas d’antenne, parce qu’on rapportait par les sponsors et les partenariats, ce subside, si je puis dire, à la rédaction nationale. Donc on touchait dans les 3 000, 3 500 euros», ajoutait la maman de deux grands garçons (âgés de 25 et 31 ans).

«Il n’y a pas plus cash que moi !»

«En fin de parcours, précise celle qui est séparée du père de ses enfants, avec 32 ans d’ancienneté, j’étais arrivée à 5 000 euros brut. […] Je trouve que c’est un beau salaire», admet-elle.

A ses débuts, Fabienne Amiach confesse avoir « un CET (compte-épargne temps, Ndlr) de deux mois et treize mois de salaire, donc ça fait 15 mois de salaire», soit donc 75 000 euros. «Il n’y a pas plus cash que moi !», plaisantait l’ancienne star du petit écran.

« J’avais un compagnon mais ça n’a pas duré ».

Dans une interview accordée au magazine Ici Paris, la jolie blonde avait déjà évoqué sa rupture amoureuse. « Je suis séparée du papa depuis longtemps. Je l’ai connu très jeune. Il est dans la publicité et vit au Maroc. Les enfants le voient. Tout se passe très bien », assurait-elle. « J’avais un compagnon mais ça n’a pas duré. Pour l’instant, je suis dans ma musique ».

Pourquoi a-t-elle tout abandonné du jour au lendemain ?

Si elle quitté l’antenne, c’est parce « qu’avec le temps, le travail s’est déshumanisé, je ne trouvais plus cet esprit de famille« , avouait-elle au magazine Télé 7 jours.