Le bureau personnel de Laurent Delahousse enfin dévoilé, découvrez le sanctuaire de travail du célèbre présentateur de France 2.

« Ça me heurte. J’ai sous-estimé l’impact que pouvaient avoir sur moi ce métier et l’actualité ».

Laurent Delahousse est un « homme aux multiples casquettes, rédacteur en chef, auteur et producteur ».

« Je pourrais vous servir le poncif de tous les présentateurs télé : « Le terrain me manque.« , avoue celui qui a abandonné le reportage pour devenir patron. Mais il faut assumer, je suis activateur d’idées et meneur d’équipes. Je laisse le reste aux autres. », poursuit-il auprès de Madame Le Figaro.

« J’ai sous-estimé l’impact que pouvaient avoir sur moi ce métier et l’actualité. Ça me heurte. Je pense que l’on est des accélérateurs de particules d’angoisse. », regrette l’homme du PAF en faisant allusion à toutes ces mauvaises nouvelles qu’il annonce aux quatre millions de téléspectateurs du « 20 Heures » de France 2 le week-end.

Un aperçu du bureau personnel de Laurent Delahousse, son sanctuaire de travail

Heureusement que le journaliste peut se rattraper avec des parenthèses culturelles et historiques à travers les documentaires d' »Un jour, un destin« , à mille lieux de l’info quotidienne.

N’aimeriez-vous pas connaître à quoi pourrait bien ressembler le bureau personnel de l’homme à la mèche blonde ? La rédaction de Télé Star nous donne un aperçu après que Laurent Delahousse leur avait ouvert la porte de son bureau pour une interview.

C’était en octobre 2007. Le compagnon de la comédienne Alice Taglioni était bien installé dans son fauteuil du weekend. Son bureau personnel « était aussi chargé que son actualité », glisse le magazine.

« Habillé de magazines et de coupures de presse, son environnement est des plus studieux », pouvait-on lire. Sa famille était également présente avec une photo de sa fille Liv-Helen.

La famille recomposée de Laurent Delahousse

Laurent Delahousse est père de quatre enfants, à savoir Liv-Helen (2005) et Sacha (2008), nés de son amour passé avec la journaliste Florence Kieffer ; et Swann (2016) et Lino (2019), fruits de son union avec son actuelle compagne.

Il est aussi le beau-père de Charlie (2009), issu de la relation de l’actrice élue Miss Corse 1996 avec Jocelyn Quiévrain.

Qui est Jocelyn Quiévrain, le défunt père du fils d’Alice Taglioni ?

L’ex-étoile montante du cinéma français a tragiquement disparu quelques mois après la naissance de leur fils à la suite d’un accident à bord de son Ariel Atom, une petite voiture de course.

« Les deux comédiens ont partagé l’affiche de Grande École (2004) et Notre univers impitoyable (2008) », rappelle le magazine Femme Actuelle.