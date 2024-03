Le groupe M6 a pris une décision inédite concernant sa série culte, Scènes de Ménages. En effet, la shortcom va connaître un chamboulement important à partir du 2 avril 2024. Découvrez tous les détails dans les prochaines lignes…

Du lundi au samedi, M6 donne rendez-vous à ses fidèles téléspectateurs pour admirer les couples hors du commun de sa série emblématique, Scènes de Ménages. Des moments hilarants et des personnages attachants.

Chaque jour, à 13h35 et 20h30, plongez dans le quotidien trépidant de José et Liliane (Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti), Emma et Fabien (Anne-Elisabeth Blateau et David Mora), sans oublier Raymond (Gérard Hernandez), veuf depuis la disparition de sa chère Huguette (Marion Game).

Cette dernière a rappelons-le, rendu l’âme le 23 mars 2023 à l’âge de 84 ans. A près d’un an de sa disparition, son partenaire à l’écran depuis près de 14 ans a fait quelques confidences bouleversantes à son sujet, pour le JT du 19.45 sur M6 et ce, à quelques heures de la diffusion d’un prime inédit intitulé Scènes de ménages & Friends.

Bien que Gérard Hernandez tourne actuellement sans sa Huguette, son souvenir est partout car l’acteur « tourne toujours dans le même appartement ».

« C’est plein d’elle, c’est plein de ‘Gueguette’ partout. », assure le comédien non sans émotions.

« Pour moi, elle n’est jamais partie » !

« Pour moi, elle n’est jamais partie parce que notre métier a ceci d’inhérent, c’est que le personnage est plus fort que le comédien. »

« La mort était un sujet de conversation assez permanent entre nous », confiait en août 2023, auprès du Parisien, le mari de Micheline Hernandez. En « général, c’est [lui] qui lui disai[t] : ‘Ma pauvre fille, avec l’âge que j’ai, je vais te laisser tomber !’ tandis qu’elle lui répondait : ‘Tu vas m’enterrer, et sinon, je travaillerai pour nous deux !’ », Se rappelle-t-il.

Scènes de ménages en arrêt ? Cette décision radicale de M6

Si les fans de Scènes de Ménages ont pu découvrir un best-of des sketchs de Raymond et Huguette, le mardi 19 mars dernier, une nouvelle loin d’être réjouissante pour les aficionados est tombée : la chaîne privée a acté l’arrêt de « Scènes de Ménages » dès le mardi 2 avril prochain.

Dès 13h20, les téléspectateurs retrouveront « 12:45 : le mag », une déclinaison du journal de M6, à la place de la mini-série qui rythmait leur début d’après-midi depuis 2009.

La chaîne privée décide tout bonnement de supprimer Scènes de ménages en début d’après-midi pour laisser place à Nathalie Renoux qui, juste après le 12 :45 enchaînera directement avec ce magazine de proximité.

Sa diffusion est prévue du lundi au vendredi à la place de Scènes de ménages.

Est-ce définitif ?

Si la nouvelle a de quoi décevoir les fidèles de « Scènes de Ménages », un petit lot de consolation les attend tout de même. Le mini-sketch est maintenu pour le créneau du samedi à 13h35, permettant aux fans de retrouver leurs personnages préférés pour une ultime dose de rires.

Que les fans se rassurent, la célèbre série de M6 garde sa tranche horaire habituelle du lundi au samedi à 20h30.