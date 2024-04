« Quand je touche ma retraite, je me dis… »: Vincent Lagaf sans filtre sur le montant de sa pension

Après avoir côtoyé la gloire, la richesse et les hautes sphères du PAF, la situation financière de Vincent Lagaf est tout simplement « incohérente ».

Dans une récente confidence sur la pension de retraite qu’il touche, l’animateur lui-même n’a pas caché son désarroi : « Moi, Vincent Lagaf, avec ce que j’ai payé comme impôts, je ne perçois que… »

Vincent Lagaf restera cette figure emblématique du PAF

Vincent Lagaf était et restera l’un des grands noms de l’univers du PAF. Connu du grand public pour avoir animé « Le Juste Prix », « Le Bigdil » ou encore « L’Or à l’appel », le présentateur continue de faire parler de lui.

S’il n’est plus aussi célèbre que durant ces trente dernières années, ses fans continuent de se régaler en le suivant sur le plateau de « SOS Garage » sur RMC Story.

Ces gains incroyables qui ont fini par lui monter à la tête…

Une grande notoriété qui lui a permis de gagner énormément d’argent, comme il l’avait révélé dans le célèbre documentaire de C8 : « Télé, ton univers impitoyable ».

« Je n’ai pas gagné d’argent jusqu’à l’âge de 30 ans, et puis à 30 ans, j’ai pris le loto dans l’ordre d’un coup« , racontait-il.

Et de détailler : « Chaque jour, tu vois le cachet que tu prends, j’ai pété les plombs quoi. Je suis devenu une tête de con« . Lorsqu’il dit qu’il avait la « tête de con », il faut le prendre au mot. Voici la preuve…

Des dépenses presque instinctives…

« Tu rentres chez Jaguar, tu dis : ‘Je voudrais cette Jaguar’, et quand le vendeur t’explique qu’il y a six mois d’attente, tu lui réponds : ‘ Je te rajoute 20%, je pars avec’« , témoignait-il.

En France, comme dans la plupart des pays d’Europe d’ailleurs, plus on gagne d’argent, plus la valeur des impôts que nous devons au fisc devient importante.

Ainsi, lorsque Vincent Lagaf regarde toutes ces sommes qu’il a versées à l’État et compare cela au montant de sa pension de retraite, il tombe des nues.

« J’ai… euros de retraite par mois »

« J’ai pu le faire, je n’ai fait de mal à personne, je payais quand même mes impôts. J’ai payé des impôts« , poursuivait-il dans ses longues confidences.

« Et d’ailleurs, quand je touche ma retraite, je me dis : ‘Vous êtes sûrs que j’ai payé tout ça d’impôts ?’ « , Se demandait-il, sans cacher son amertume. Il faut dire qu’il est loin d’être le seul à vivre une telle situation.

« Parce que là, je suis à 1.700 balles de retraite. Moi, Vincent Lagaf, avec ce que j’ai payé comme impôts, j’ai 1.700 euros de retraite par mois« .