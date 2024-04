Paul El Kharrat et Emilien : cette passion cachée partagée tous les soirs

De passage récemment dans l’émission « Chez Jordan », Paul El Kharrat, ancien candidat et l’un des plus grands champions des « 12 Coups de Midi », a fait une révélation inattendue à propos d’Émilien, l’actuel Maître de Midi. Connu pour sa franchise, le jeune écrivain et chroniqueur a levé le voile sur cette passion commune qu’ils partagent tous les soirs.

publicité

Depuis la fameuse lettre d’une des habituées des « 12 Coups de Midi » dévoilée sur le plateau du jeu, les révélations sur Paul El Kharrat et Émilien se sont multipliées.

Pour revenir à la source, voici le commentaire « déplacé » de cette fan prénommée Michèle : « Je viens vous féliciter, Émilien, pour votre puits de science dans lequel vous savez toujours puiser. Vous êtes époustouflant. Vous formez et formerez un très joli couple avec Paul. »

Si les deux hommes n’ont pas commenté ces propos, ils entretiennent déjà une relation un peu particulière. Face à Jordan de Luxe, Paul El Kharrat, celui qui officie actuellement aux côtés de Laurent Ruquier dans « Les Grosses Têtes« , a confié qu’il connaissait bien Émilien, celui qui enflamme « Les 12 Coups de Midi » en battant tous les records de ses prédécesseurs.

publicité

Émilien continue de déclasser tous les champions des 12 coups de midi

En détrônant successivement Céline, Stéphane, Paul El Kharrat, Christian Quesada et Éric au classement des plus grands champions de midi, Émilien n’a plus que quelques jours, voire quelques semaines, pour déloger le dernier irréductible, Bruno, surnommé « Fifou Dingo », et prendre la première place du très honorifique podium.

En dépassant la barre symbolique des 200 victoires dans « Les 12 Coups de Midi », le deuxième plus grand Maître de Midi, qui a évincé 612 concurrents depuis sa première participation à l’émission animée par Jean-Luc Reichmann le 25 septembre 2023, inscrira à coup sûr une nouvelle page dans l’histoire du jeu de divertissement français.

Cette révélation inattendue de Paul El Kharrat sur Émilien

Pour revenir à l’entretien avec Jordan de Luxe, celui qui a été éliminé des « 12 Coups de Midi » après avoir remporté 691 522 euros de gains et de cadeaux a répondu : « Je vois plutôt bien qui c’est puisqu’il m’arrive de jouer avec lui en ligne le soir ».

« On répond à des questionnaires sur un site de réunion… »

Poussé par le journaliste à la confidence, Paul El Kharrat n’a accepté de donner que quelques détails.

« On répond à des questionnaires sur un site de réunion qui s’appelle Jitsi où on peut créer des liens, un peu comme Zoom pendant le Covid« , s’est-il contenté d’ajouter.

« (…) On est ensemble pour jouer le soir, etc », a-t-il ensuite hâté de conclure avant de passer à un autre sujet.

On ne saura pas davantage sur cette activité que Paul El Kharrat et Émilien partagent sur cette plateforme… En tout cas, pas pour le moment. Affaire à suivre…