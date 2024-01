Questionné sur l’affaire Alain Delon, Michel Drucker a donné son avis très cash sur le sujet. Des propos loin de passer inaperçus ! L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

L’affaire Delon continue à défrayer la chronique…

Cela fait des semaines que l’ancienne gloire du cinéma français est au cœur de toutes les discussions. Si le fait que ses enfants soient en conflit avec Hiromi Rollin, ex-« dame de compagnie » de l’acteur, n’est un secret pour personne… La main courante qu’Anthony Delon, son aîné, a déposée contre sa sœur Anouchka a révélé au grand jour les tensions au sein de la fratrie.

Anouchka Delon ne s’est d’ailleurs pas laissée faire. Elle a porté plainte contre Anthony pour « diffamation », « menaces » et « harcèlement« . Depuis, ils règlent leurs comptes par médias interposés.

Alain-Fabien Delon, a aussi déposé plainte contre sa sœur Anouchka. Une situation que semble ne pas supporter le patriarche à la santé déclinante et dont le moral est au plus bas.

« Je veux mourir, la vie est finie« , dixit Alain Delon.

« Je veux mourir, la vie est finie« , aurait-il déclaré devant un médecin généraliste qui était venu l’ausculter dans sa maison de Douchy dans le cadre des investigations portant sur son éventuel abus de faiblesse. Il a consigné un « état d’épuisement physique et psychique », rapporte BFM TV.

Michel Drucker : cet avis bien tranché sur l’affaire Alain Delon

Convié sur le plateau de Quelle époque ! sur France 2, Michel Drucker n’a pas échappé à une question épineuse concernant cette affaire.

« Qu’est-ce qu’il se passe avec l’affaire Delon ? Quel regard vous avez sur la tristesse du crépuscule de cet homme qui voit ses enfants se déchirer ? » lui a interrogé Léa Salamé.

« Je voudrais dire la même chose que l’affaire Hallyday. Si Alain nous regarde ce soir, il me dirait : ‘Si on te parle de cette affaire, un seul conseil, ferme ta gueule.’ Donc, je vais la fermer. », répondait cash le présentateur mythique de Vivement Dimanche. Une prise de position applaudie par le public du talk-show.

« Ferme ta gueule »

« J’ai dit la même chose pour l’affaire Hallyday. Tout le monde m’est tombé dessus en me disant ‘Johnny, Johnny, Johnny’. Johnny m’aurait dit écoute, ferme ta gueule« , poursuit le mari de Dany Saval.

« Alors, Alain… On va se tutoyer, on se connaît depuis si longtemps. Alain, tu as été sans doute le plus beau mec de la planète. Quel est le Alain Delon d’aujourd’hui ? Est-ce que tu as un successeur ?«