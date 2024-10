« Ma santé… » : comment se porte Florent Pagny ? 

Aux toutes dernières nouvelles, Florent Pagny a confié avoir laissé tomber son traitement contre le cancer avec l’accord de son équipe médicale. Mais comment se porte actuellement le chanteur ?

« Il n’y a plus de traitement » : Florent Pagny donne des nouvelles sur son état de santé

Faisant l’objet d’une vive inquiétude depuis l’annonce de ses rechutes, Florent Pagny a surpris tout le monde en annonçant l’arrêt de ses traitements lors de sa participation au podcast de Laurent Karila.

En effet, sans doute lassé de devoir subir les violents effets secondaires, le chanteur a décidé d’abandonner la chimiothérapie.

« Là, il n’y a plus de traitement« , déclarait-il, avant d’ajouter aussitôt : « Même l’immunothérapie. » L’artiste et son entourage « se sont rendu compte un jour que ça ne marchait pas, qu’il y avait des rechutes, qu’on a laissé tomber« , a-t-il expliqué.

Le chanteur abandonne la médecine occidentale en se tournant vers…

Cette décision a poussé l’interprète de Savoir aimer à se tourner vers d’autres formes de soins, en dehors de la médecine occidentale.

Entre autres, le compagnon d’Azucena a choisi la médecine chinoise : « Dernièrement, c’est celle qui me donne le plus de satisfaction pour tout ce qu’il peut y avoir à côté à cause des traitements« , a-t-il poursuivi.

« Comme ce sont des plantes, c’est pas mal« , s’était-il réjoui. « J’ai trouvé un bon médecin, il me donne les bons traitements et il gère les évolutions qu’il peut y avoir« , ajoutait-il.

« Moi, les plantes m’ont toujours fait du bien… »

Grand consommateur de cannabis, Florent Pagny n’a pas eu beaucoup de mal à faire le rapprochement.

« Moi, les plantes m’ont toujours fait du bien, on en arrive directement au sujet« , a-t-il précisé, avant de rappeler les vertus thérapeutiques de cette herbe qu’il avait déjà testée, même à l’époque où il était sous chimiothérapie.

Au tout début de l’émission, Laurent Karila a voulu savoir comment se porte le chanteur. Affichant une bonne mine, accentuée par ses cheveux déjà repoussés, ce dernier a affirmé : « Ma santé, ça va. »

Florent Pagny annonce une bonne nouvelle pour 2025

Une perspective confirmée par l’annonce de sa participation à la prochaine saison de The Voice.

« De retour pour une super saison, parfaitement accompagné », a-t-il confirmé avec beaucoup de joie lors de l’annonce officielle du nouveau panel du célèbre télécrochet de TF1.

Pour The Voice 2025, Florent Pagny sera entouré de Vianney, Patricia Kaas et Zaz. Une saison qui promet beaucoup avec la présence du coach le plus titré de l’émission.