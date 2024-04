Deuil dans l’émission, Jean-Luc Reichmann rend un vibrant hommage à Lilwenn, une étoile des 12 Coups de midi. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous raconte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Les 12 Coups de Midi en deuil : Lilwenn s’en est allée, Jean-Luc Reichmann lui rend hommage sur son fil Instagram.

Lilwenn, l’adolescente de 14 ans originaire de Ploëzal en Bretagne a perdu la vie à seulement 14 ans. Elle a succombé des suites d’un cancer pédiatrique. Elle était venue dans l’émission Les 12 coups de midi le 1er septembre 2023 pour évoquer son combat contre la maladie.

L’animateur n’avait d’ailleurs pas omis de poster la vidéo de son passage sur ses réseaux sociaux. « Son sourire et sa lutte contre le cancer nous ont tous émus le 1er Septembre lors de son passage dans notre émission des 12 Coups. Son rêve avait été réalisé. Lilwenn, vaillante guerrière, est devenue une étoile, qui nous guidera contre ce fléau du cancer pédiatrique. « On lâche pas, on lâche rien, on oublie pas, on oublie rien … » Pour Lilwenn, pour sa famille et le groupe Kalffa qui poursuit son combat, on ne t’oubliera pas« , mentionnait-il sur son fil Instagram.

L’hommage de l’association LEO à l’adolescente.

Jean-Luc Reichmann ne fut d’ailleurs pas le seul à saluer la mémoire de Lilwenn. L’association LEO qui lutte contre les cancers pédiatriques a également réagi sur leur compte Facebook : « Nous venons d’apprendre malheureusement que Lilwenn a rejoint les étoiles, il y a quelques heures. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et nous envoyons toutes nos pensées étoilées à Lilwenn ».

Le groupe de rock celtique Kalffa avec qui Lilwenn avait tourné un clip en mai 2023 lui ont aussi rendu hommage le 5 octobre 2023.

« Notre Lili nous a quittés lundi. Notre silence et l’absence de photo sont le reflet de notre respect envers ses parents, son frère et sa sœur. Leur immense chagrin est amplifié par des publications sur les réseaux, certes à caractère informatif mais horriblement douloureux. », peut-on y lire.

Jean-Luc Reichmann très engagé auprès des enfants dans la vraie vie

Jean-Luc Reichmann s’est toujours attaché à la question des enfants, notamment leur sécurité. La preuve : à travers sa série policière diffusée sur TF1, Léo Matteï, brigade des mineurs. Sans compter son côté papa poule envers ses six enfants.