Les 12 Coups de Midi : Emilien sur le point d’être éliminé avant de détrôner Bruno, « le bout sera la défaite »

« On sait qu’elle arrivera » ! Émilien éliminé des 12 Coups de midi avant qu’il n’ait le temps de battre le record vertigineux de Bruno Hourcade ? On vous dit tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Je n’ai pas fait les deux tiers de son parcours »

Celui que Jean-Luc Reichmann surnommait affectueusement Fifou Dingo est le N°1 du jeu culte de TF1 avec 252 participations à son actif, et 1 026 107 euros de gains ( vitrines de cadeaux comprises).

Émilien vise-t-il la place du recordman des 12 Coups de midi ? Que nenni ! « Par mégarde, ça m’est déjà arrivé de me demander ce que seraient 252 émissions. Je me rends surtout compte qu’il me reste une centaine d’émissions. Je n’ai pas fait les deux tiers de son parcours », reconnaît l’étudiant en histoire de 21 ans.

« Bruno a accompli un exploit en traversant toutes les difficultés de ce programme », expliquait-il auprès du magazine Télé-Loisirs. « Je veux performer pour moi-même« , assure le compagnon de Jessica.

« Je veux faire au mieux »

« Je n’ai aucune volonté de dépasser qui que ce soit. Il n’existe pas de compétition entre nous. (…) Je veux faire au mieux, sans regarder les autres, pour continuer mon parcours », poursuit-il auprès du magazine.

Arrivé sur le plateau des 12 Coups de midi le 25 septembre dernier, Emilien enchaîne les victoires dans l’émission. Ce 25 février, le jeune champion est parvenu au Top 4 du classement des plus grands Maîtres du programme, dépassant ex aequo Stéphane Patingre et Paul El Kharrat, comptant 153 participations.

Émilien à la tête de 665 773 euros.

Pas surprenant qu’il ait déjà pensé à son testament avec sa cagnotte aussi bien garnie. Grâce à son beau parcours, Emilien est aujourd’hui à la tête d’un gain s’élévant à 665 773 euros.

Pour détrôner Christian Quesada, il lui faudra encore performer 40 nouvelles émissions. Puis, il ne lui reste plus qu’à devancer Eric et Bruno Hourcade.

« Le bout sera la défaite. On sait qu’elle arrivera, mais on ne sait pas quand, martelait celui qui s’apprête à découvrir une 6ème Etoile mystérieuse. Je refuse d’y penser« , ajoute le poulain de Jean-Luc Reichmann.

Plus compétiteur que jamais, Emilien confesse que « Ça nous galvanise dans la compétition le fait de vouloir l’éviter ». Voilà qui ne manquera pas de

mettre un coup de pression à ses adversaires. N’en déplaise à ses détracteurs, Emilien reste pour le moment dans la course et il y est déterminé.