Les 12 Coups de midi : Émilien sort enfin « de sa zone de confort » et prend une décision radicale

De retour sur le plateau des 12 coups de midi le jeudi 14 mars 2024, Émilien s’est livré à cœur ouvert à Jean-Luc Reichmann. Tentant de « sortir de sa zone de confort », le jeune maître de midi change enfin d’avis au sujet d’un cadeau emblématique qu’il a remporté tout au long du jeu.

publicité

Émilien sur le point de célébrer six mois de participation dans les 12 Coups de Midi

Ceux qui ont sous-estimé cet étudiant humble, tantôt timide tantôt réservé, et qui lui prédisaient une courte durée de vie sur le plateau des 12 Coups de Midi se sont trompés. Émilien a tenu bon, et jusqu’à ce jour, il a déjà participé pendant plus de 5 mois et demi.

À deux doigts d’un nouveau record…

Avec 167 participations et 742 932 euros de gains et de cadeaux, il n’est pas prêt à céder sa place. Et si le jeune homme continue sur sa lancée, il pourrait plus facilement détrôner Bruno, celui qui occupe la première place du podium au classement des plus grands champions des 12 Coups de Midi.

Un changement majeur

Au fil du temps, les fidèles téléspectateurs des 12 Coups de midi ne cessent de voir jour après jour l’ascension de l’actuel champion. Et Émilien lui-même constate les changements de mentalité qui s’y opèrent.

publicité

De retour en force jeudi dernier pour défendre son titre, le jeune étudiant de 21 ans, originaire de Vendée, a déclaré devant Jean-Luc Reichmann qu’il avait changé d’avis concernant un cadeau remporté lors de l’émission, qu’il n’avait initialement pas l’intention d’utiliser : un saut en parachute.

« C’est vrai que j’ai un petit peu envie de sortir de ma zone de confort je crois, a-t-il confié. Je me dis : ‘Il est là (le fameux cadeau du saut en parachute, NDLR), il est gagné…Poursuivait il. Donc, autant ne pas mourir bête et essayer« , a-t-il ajouté.

« C’est quelque chose qui me fait peur, j’avoue, mais je me dis autant sortir de sa zone de confort« , a conclu le maître de midi.

Une surprenante confidence qui a fait la joie de l’animateur, de plus en plus fier de son jeune champion, et de ses milliers de fans sur les réseaux sociaux.

La richesse et la popularité soudaine ont-elles éveillé le goût du risque chez Émilien ?

Le gain fulgurant accumulé en seulement quelques mois grâce à sa participation aux 12 Coups de Midi a-t-il éveillé chez le jeune champion un goût soudain pour le risque ?

D’une façon ou d’une autre, cette déclaration d’Émilien contraste fort bien avec sa personnalité observée lors de sa première apparition à l’antenne de TF1, le 25 septembre 2023.