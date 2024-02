Retour sur la belle proposition faite par Jean-Luc Reichmann à Émilien, l’actuel Maître de midi. On vous raconte tout dans les lignes qui suivent…

Émilien dans le TOP 5 des plus grands Maîtres de midi.

Émilien a de nouveau impressionné le public des 12 Coups de midi durant le numéro diffusé le 16 février dernier. Jean-Luc Reichmann n’est pas en reste au point même de faire une alléchante proposition au champion du midi.

Le jeune étudiant en histoire est resté invaincu depuis ses débuts dans l’émission le 23 septembre 2023. Émilien compte aujourd’hui parmi l’une des figures les plus incontournables du jeu culte de TF1.

Il a d’ailleurs réussi à se hisser au Top 5 du classement des plus grands champions du jeu. Et ce n’est peut-être que le début ! Qui sait ? Il pourrait peut-être détrôner Bruno Hourcade avec ses 252 participations et plus de 1 000 000 de gains, soit 1.026.107 euros plus précisément.

Un parcours rocambolesque…

Un parcours vertigineux qu’il doit évidemment à son talent ainsi qu’à son savoir. Sans oublier ses proches sans qui il ne se serait pas inscrit.

Alors qu’une carte est affichée ce vendredi dernier comme étant le Niger, le compagnon de Jessica a d’emblée fait remarquer une erreur de la production.

Les 12 Coups de midi : Émilien bientôt embauché dans l’équipe de Jean-Luc Reichmann ?

Comme il l’a précisé, il s’agissait plutôt d’une carte du Nigeria. Un sens de l’observation qui a bluffé Jean-Luc Reichmann. Ce dernier a sauté sur l’occasion pour faire une drôle de proposition à son poulain.

“Une fois que vous aurez perdu votre boulot de Maître de midi, on peut peut-être vous racheter pour venir travailler avec nous. Y’a un auteur qui s’appelle Pierre-Marie, il était le premier grand Maître de midi, et il travaille encore avec nous”, lui lance-t-il.

Ce qu’en pense Émilien.

Une proposition qui visiblement ne paraît pas déplaire à Émilien bien que le jeune homme n’a pas encore dit oui non plus. Et pour cause : il se plaît dans son rôle de Maître de midi qui lui permet jusque-là de bien garnir son énorme cagnotte.

En janvier dernier, rappelle Télé 7 Jours, il avait également déjà corrigé une bourde de la production des 12 coups de midi à propos de sept noms où un de ses concurrents devait désigner un célèbre scientifique parmi Galilée, Michael Faraday, Nikola Tesla, Max Planck, Charles Darwin, Pierre-Gilles de Genneset Gottfried Leibniz.

Comme l’avait signalé Émilien, « toutes les propositions de réponses étaient correctes ».