Les 12 coups de midi : cette mauvaise nouvelle annoncée par Jean-Luc Reichmann qui va attrister les téléspectateurs

Le mardi 6 février dernier, Jean-Luc Reichmann a surpris les fidèles téléspectateurs des 12 Coups de Midi avec une annonce inattendue, provoquant la déception générale.

publicité

Jean-Luc Reichmann multiplie ses exploits

Tous les jours de la semaine, Jean-Luc Reichmann régale ses fidèles admirateurs sur TF1 avec son programme favori, Les 12 coups de midi.

Aux commandes de cette célèbre émission de culture générale depuis plus d’une décennie, le présentateur qui fait toujours preuve de bonne humeur, ne lasse jamais.

Faisant également preuve d’un professionnalisme inconditionnel avec son aptitude à réveiller les talents cachés de ses candidats, l’animateur de 63 ans illumine également son plateau avec les petites anecdotes sur la vie professionnelle et surtout amoureuse de ses protégés.

publicité

Des confidences des plus intimes qui semblent amuser certains participants qui réussissent l’exploit de rester maîtres de midi durant de nombreux mois.

C’est précisément le cas de Bruno, Eric, Paul…Et l’actuel jeune champion des 12 coups de midi, Émilien.

Émilien, déjà le 6e plus grand gagnant des 12 Coups de Midi

Occupant le titre depuis le 25 septembre 2023, le jeune étudiant en Histoire qui a décidé de suspendre temporairement ses cours pour se consacrer corps et âme au jeu semble invincible.

Le mardi 6 février 2024, après un peu plus de 4 mois de présence régulière à l’antenne, Émilien a remporté sa 134e victoire, le propulsant au 6e rang des plus grands maîtres des 12 Coups de midi, derrière Stéphane.

Ce dernier, éliminé le vendredi 20 janvier 2023, est reparti avec 568 343 € de gains et de cadeaux après 153 participations. Avec une cagnotte dépassant les 620 173 euros, Émilien ne tardera pas à le surpasser.

Jean-Luc Reichmann annonce une mauvaise nouvelle

Une belle compétition que tout le monde a hâte de découvrir la suite. Mais à la surprise générale, Jean-Luc Reichmann a annoncé la suspension de son émission pour le mercredi 7 février 2024.

Une mauvaise nouvelle que les fans d’Émilien n’ont pas du tout vu d’un bon œil. « Exceptionnellement, on se retrouve jeudi à 10h50 et non pas demain« , a-t-il annoncé le mardi 6 février dernier.

Conscient qu’une telle perturbation pouvait impacter sur ses millions de téléspectateurs, le compagnon de Nathalie Lecoultre a tenté de les consoler aussitôt.

« Mais jeudi [8 février, NDLR], il y aura deux émissions qui seront diffusées l’une à la suite de l’autre« , assurait le présentateur, espérant voir les sourires sur le visage de ses admirateurs.

Pourquoi ce changement ?

Un changement majeur dû à une émission spéciale de la Une consacrée à l’hommage national aux Invalides, mais aussi aux 42 victimes françaises qui ont perdu la vie durant l’attaque du 7 octobre en Israël.

Les 12 coups de midi n’était pas la seule émission a subir cette perturbation. Le même jour, le feuilleton Amour gloire et beauté a été diffusée à 10h30 et Les feux de l’amour à 11h.