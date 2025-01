Record historique, popularité… 2024 est synonyme d’un grand succès pour Émilien dans les 12 Coups de Midi, un parcours marqué par ce joli pactole qu’il a remporté tout au long de l’année.

Un nom qui restera dans les annales !

C’est une grande première après 14 années de diffusion des 12 Coups de Midi. Si Christian Quesada, suivi d’Éric et plus récemment encore de Bruno, ont marqué l’émission de Jean-Luc Reichmann, le parcours d’Émilien est inégalé et inégalable.

Arrivé sur le plateau de la Une le 25 septembre 2023, le jeune étudiant en Histoire n’a pas fait de vague. En le voyant s’imposer ce jour-là et accéder pour la première fois au titre de maître de midi, personne n’aurait misé sur lui si quelqu’un avait dit qu’il franchirait le cap de 200 jusqu’à battre le record de Bruno (252 participations). Mais en très peu de temps, le compagnon de Jessica a tout raflé.

Les 12 coups de midi : ce pactole remporté par Émilien en 2024

Le 31 décembre 2024, Émilien a signé sa 460e victoire dans les 12 Coups de Midi avec un pactole de 1 864 504 euros qu’il a remporté principalement sur l’ensemble de l’année.

Selon les dernières révélations de Télé-Loisirs en date du mardi 31 décembre 2024, l’actuel maître de midi a accumulé une impressionnante somme d’argent de 955 500 euros au cours de l’année écoulée.

Son mois le plus fructueux remontait à août 2024, où il a récolté 97 550 euros en gains et cadeaux. Par contre, octobre reste le mois le moins lucratif.

En cette période, le protégé de Jean-Luc Reichmann n’a réussi à amasser que quelque 60 500 euros de gains et cadeaux. Le Vendéen – originaire de Péault, entre La Roche-sur-Yon et Luçon – compte 140 coups de maître à son actif.

Il a décroché 16 étoiles mystérieuses en tout ! Tout cet exploit réalisé par Émilien lui a valu ce pactole vertigineux en 2024, une cagnotte exceptionnelle jamais encore remporté dans Les 12 coups de midi.

2025 s’annonce déjà aussi radieux

Émilien n’a pas démenti son talent et a brillé les deux premiers jours de janvier. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Maître de midi « espère continuer sa bonne série » en 2025. N’en déplaise à ses détracteurs !

Jean-Luc Reichmann n’a pas manqué d’ironiser sur sa longévité hors du commun dans le divertissement de la mi-journée de la Une, ce jeudi 2 janvier 2025.

« C’est insupportable, il faudra qu’il parte un jour », a-t-il chuchoté à Émeline, la jeune fille avec qui il a joué dans la série Léo Mattéï. « Je le connais bien, ça fait plus d’un an et demi. Je dors avec lui, je mange avec lui, je n’en peux plus… » !