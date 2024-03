Le roi Charles se prépare à transmettre le trône. Il planifierait sa succession dans le plus grand secret. On vous donne plus de détails dans les lignes qui suivent…

publicité

L’annonce du cancer du monarque.

La nouvelle défraye la chronique… C’est le 5 février 2024 que le Buckingham Palace a annoncé la mauvaise nouvelle concernant l’état de santé du roi Charles III.

Il serait atteint d’un cancer dont la nature demeure toujours inconnue. Le cancer a été découvert en marge de ses problèmes de prostate hypertrophiée.

Le communiqué du palais s’est montré rassurant quant à l’évolution de la maladie. Il y est indiqué que le monarque aurait commencé des «traitements réguliers».

publicité

Le roi Charles III plus malade qu’on ne le croit : sa succession déjà en préparation ?

Mais en réalité, il paraît que l’état de santé du roi Charles III soit plus inquiétant que ce que le palais de Buckingham laisse présager. Il se murmure même que le papa de William et Harry serait en train de préparer sa succession selon plusieurs médias britanniques, dont Metro UK.

La planification de sa succession laisse présager que ce cancer serait plus agressif que ce qui a été annoncé publiquement par Buckingham.

Les plans de succession restent évidemment confidentiels, mais on sait qu’un nom de code a d’ores et déjà été attribué pour déclencher le protocole à suivre pour les jours suivant son décès.

Alors que la reine Élisabeth II avait «Opération London Bridge», Charles III hérite du nom de code «Opération Menai Bridge». Si jamais, il ne devrait plus être là, c’est son fils aîné, le prince William, qui devrait porter la couronne.

La reine Camilla sur tous les fronts.

William s’est récemment mis en retrait de toute vie publique pour accompagner Kate Middleton suite à l’opération abdominale qu’elle avait subie courant janvier. Comme la princesse de 42 ans est contrainte de rester à l’écart de ses fonctions publiques jusqu’à Pâques, la reine Camilla a assumé la grande partie des sollicitations royales, soit plus de 13 engagements ces dernières semaines.

Cette annonce choc dans TPMP concernant le roi.

Après l’annonce du cancer de son époux, les services de Buckingham palace avaient fait savoir que « le monarque ne participerait pas à des événements publics pendant un certain temps ».

Il allait selon eux, travailler depuis son bureau et honorera « les réunions hebdomadaires qu’il a avec le Premier ministre, tous les mercredis ». Bertrand Deckers vient pourtant de révéler dans TPMP sur C8 que le roi n’assisterait plus à ces rendez-vous.