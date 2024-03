Laurent Delahousse : un énorme coup financier pour le journaliste

De plus en plus éloigné des projecteurs, Laurent Delahousse s’est illustré ces derniers temps dans la conception et la production de documentaires d’illustres documentaires. Il y a quelques jours, il a appris les difficultés financières qui risquent d’envoyer ses collaborateurs au chômage. Une bien mauvaise nouvelle qui affecte beaucoup le journaliste.

publicité

« Mon vrai métier, c’est le documentaire… »

Pas moins de 100 jours de tournage et un peu plus de six mois de montage… Le talent de Laurent Delahousse pour les films documentaires s’est affirmé avec la sortie en 2010 des Enfants du nouveau monde. Un métier dans lequel le présentateur des JT du week-end de France 2 s’épanouit pleinement.

« Mon vrai métier, c’est le documentaire, confie le journaliste. Ce que j’aime, c’est raconter des histoires, avoue-t-il. Comme je suis très pris par le JT, que je n’ai plus le temps d’aller sur le terrain, je prends des gens de talent et je les fais voyager« , ajoute-t-il.

Les débuts de Laurent Delahousse dans le monde de la production

Fort de ses expériences avec « Un jour un destin » et le « 13h15 du samedi« , Patricia Boutinard-Rouelle a accepté de raconter le début du compagnon d’Alice Taglioni dans la production artistique.

publicité

« Il est venu nous voir avec un ovni, un pitch (résumé d’un projet en une phrase, NDLR) rocambolesque, rappelle la responsable de l’unité magazine. Le résultat est un film choral, qui a la puissance du journalisme et l’intensité du documentaire« , reconnaît-elle.

Sa société de production en cessation de paiement

Porté par son talent, l’ex-compagnon de Florence Kieffer a mis en service Magneto Presse, une société de production co-fondée avec Serge Khalfon et Marc Berdugo.

Aujourd’hui, il y a seulement une semaine, cette entreprise qui compte une trentaine de salariés se retrouve en cessation de paiement suite à une série de difficultés.

Cette chute libre a été accélérée par l’arrêt de l’un de ses plus gros contrats avec ARTE pour le magazine 27 – Le magazine des citoyens européens.

Laurent Delahousse affecté…

Bien que le présentateur de la chaîne publique ait déjà revendu ses actions depuis 2008, ce problème le concerne tout autant car il a continué à collaborer avec ses anciens associés pour la réalisation de ses derniers chefs-d’œuvre en date : Florent raconte Pagny, Céline Dion, la bande originale de sa vie et Familles de légende.

Le destin de l’entreprise se jouera désormais devant le tribunal de commerce. Discret pour le moment, l’animateur vedette du JT de France 2 n’a pas encore commenté. Ce qui est sûr et certain, c’est que le journaliste suit de près l’évolution de cette affaire.