Où est passée Marie-Sophie Lacarrau ? Alors qu’elle devait reprendre les rênes du 13H après ses vacances, elle tarde à revenir. TF1 évoque des raisons de santé. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous fait le point sur la question.

JT 13 heures : l’absence prolongée de Marie-Sophie Lacarrau à l’antenne inquiète les téléspectateurs de TF1

Jacques Legros a assuré l’intérim du 12 février au 1er mars 2024. Alors que la reine des infos devait reprendre les commandes du journal télévisé le 4 mars, c’est son joker qui est apparu à l’écran, à la grande surprise des fidèles téléspectateurs de la Une. Cette absence prolongée ne manque pas d’en inquiéter plus d’un.

TF1 réagit

Jointe par nos confrères de Puremédias, le groupe TF1 a révélé que l’épouse de Pierre Bascoul a été contrainte de prolonger ses congés afin de « suivre des examens de contrôle» pour l’infection de l’œil droit qu’elle avait contracté début janvier 2022.

Elle avait souffert à l’époque d’une kératite amibienne à l’œil droit en raison de ses lentilles de contact. Cette pathologie de l’œil lui a valu cinq mois d’absence à l’antenne tant elle ne supportait plus la lumière du plateau. Ses lunettes de soleil ne la quittaient plus des yeux.

« C’est une maladie qui fait très mal, comme ses traitements »

« Pendant la bataille, j’ai vécu deux mois dans le noir, rideaux tirés, peu de lumière allumée, lunettes de soleil à l’intérieur. Mon œil droit restait fermé. C’était zéro écran, racontait-elle auprès du Parisien. Je ne pouvais même pas lire ou écouter de la musique qui me provoquait des maux de tête. On reste beaucoup dans son lit, son canapé et on apprend à s’ennuyer », poursuivait Marie-Sophie Lacarrau.

« C’est une maladie qui fait très mal, comme ses traitements. Vous avez l’impression d’avoir des graviers ou des bouts de verre dans l’œil. La douleur irradie dans la tête et dans les dents », revenait-elle sur son calvaire.

«La cornée a été très très très attaquée», expliquait la mère de deux enfants dans «On refait la télé» sur RTL. D’où sa décision radicale de ne plus porter de lentilles de contact.

Voici quand Marie-Sophie Lacarrau est prévue faire son retour en plateau.

Jacques Legros et Julien Arnaud avaient assuré la présentation du 13H durant cette longue période. Ce n’est le 16 mai de la même année que la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut a pu faire son retour sur TF1.

Comme indiqué par la chaîne, Marie-Sophie Lacarrau sera naturellement de retour au « 13 Heures » le 11 mars prochain. Pour l’instant, la présentatrice n’a pas encore commenté son absence prolongée sur ses réseaux sociaux.