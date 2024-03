Jean-Luc Reichmann surprend tout le monde en évoquant Christian Quesada

En privé comme en public, et encore moins sur le plateau des « 12 Coups de Midi », Jean-Luc Reichmann évite soigneusement de revenir sur l’affaire Christian Quesada. Pourtant, lors d’une récente interview accordée à nos confrères du magazine Closer, l’animateur a surpris tout le monde en faisant une exception. Toujours sous le choc, le compagnon de Nathalie Lecoultre n’a pas ménagé le troisième plus grand champion du célèbre jeu de culture générale de TF1.

Une réputation ternie par son passé…

Christian Quesada faisait partie des candidats des 12 Coups de Midi qui ont marqué l’histoire du jeu en réalisant un record jamais atteint à son époque : 193 participations.

Réussissant à conserver le titre de maître de midi durant environ 6 mois, de juillet 2016 à janvier 2017, le père de famille a remporté une cagnotte notable de 809 392 euros.

Un exploit majeur entaché par son passé qui ne cadrait pas avec l’image qui avait séduit les millions de téléspectateurs de TF1.

Une double condamnation

Pour rappel, l’homme, mis en examen suite à une plainte déposée par un mineur en 2019, a été condamné en 2020 à trois ans de prison ferme pour « corruption de mineures et pour détention et diffusion d’images pédopornographiques« . Dans le passé, entre 2001 et 2009, il avait déjà été condamné pour les mêmes faits.

Une affaire qui a beaucoup touché Jean-Luc Reichmann, connaissant sa lutte presque permanente contre toutes formes d’abus commis envers les mineurs. Son rôle dans Léo Mattéï, Brigade des mineurs témoigne de ses engagements.

« C’est mon pire souvenir » : quand Jean-Luc Reichmann évoque Christian Quesada

Tout le monde se rappelle encore de sa forte déclaration en 2022 sur cette affaire Quesada dans les colonnes de Télé-Loisirs où il a presque juré de ne plus évoquer le nom du candidat des 12 Coups de Midi. « C’est mon pire souvenir« , affirmait-il avec amertume.

« C’est terrible, je m’en suis énormément voulu… »

En février 2024, lors d’une entrevue accordée au magazine Closer, Jean-Luc Reichmann, bien qu’habituellement discret sur le sujet, a été contraint de revenir sur les faits.

En effet, celui qui avait noué une relation proche avec le candidat pendant plusieurs mois, exprime des regrets.

« C’était l’une des pires choses qui pouvait m’arriver« , lançait d’emblée. « Quand je l’ai découvert, mon monde s’est effondré« , ajoutait-il aussitôt.

Le papa de Rosalie ne s’est pas arrêté là. « Parfois, on me disait : ‘Comment toi, Jean-Luc, as-tu fait pour ne pas le voir ?’« Poursuivait-il.

« C’est terrible, je m’en suis énormément voulu d’avoir passé 153 jours sur le plateau des 12 coups de midi sans avoir aucun soupçon. C’est la preuve que personne ne peut savoir d’où vient le danger« , a-t-il terminé.