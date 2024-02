Retour sur la love story entre Jean-Luc Reichmann, le présentateur vedette des 12 Coups de midi, et sa compagne Nathalie Lecoultre. Ensemble depuis près de vingt ans, leur relation résiste au temps et continue de faire rêver.

Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre : cette belle histoire d’amour qui perdure depuis plus de 20 ans

Ce couple est à la tête d’une joyeuse tribu recomposée de six enfants, dont trois sont nés de leur amour. Nathalie Lecoultre, décrite par Jean-Luc Reichmann comme « la coloriste de (s)a vie », est la femme qui se cache dans l’ombre du célèbre présentateur.

« Avec elle, confiait l’animateur de TF1 dans Ça commence aujourd’hui sur France 2, ce fut une évidence, mais aussi ‘les vies dansent’ et les vies denses. Elle est l’évidence quoi qu’il arrive », confessait-il toujours aussi amoureux, à Faustine Bollaert.

Main dans la main, les deux tourtereaux mènent leurs aventures télévisuelles.

Pourtant, leur complicité ne s’arrête pas là. Inséparables à la maison, ils le sont aussi au travail. Nathalie est dans tous ses projets. Dans Les 12 coups de midi, c’est elle qui écrit les lancements du présentateur.

En 2013, ils lancent ensemble la fiction policière diffusée sur TF1, Léo Matteï, brigade des mineurs. « Nous avons travaillé ensemble deux ans durant sur ce projet, et je me suis occu­pée aussi bien des costumes que des dialogues et du scéna­rio« , expliquait auprès du magazine Paris Match, Nathalie Lecoultre.

« Léo Matteï c’est notre créa­tion, un projet fami­lial. Sans toi, il n’y aurait pas eu de Léo Matteï », ajoutait d’antan Jean-Luc Reichmann, fière de sa directrice artistique de la série.

Entre leurs six enfants, et le travail, « Nathalie a une passion pour la photo, la mode, la déco, le stylisme, et elle s’oc­cupe surtout de moi. C’est un travail à plein temps ! » Ils partagent également une passion commune pour le handball.

Retour sur leur rencontre sur ce plateau de tournage.

Bref, les deux tourtereaux filent le grand amour depuis plus de vingt ans. Conviée le 14 janvier dernier dans « Vivement dimanche » sur France 3, la compagne de Jean-Luc Reichmann est revenue sur leur première rencontre. Pour la petite anecdote, ils se sont en effet croisés sur un plateau de tournage.

« Quand il [jouait] dans Victor Sauvage », se rappelait celle qui travaillait comme styliste pour les pièces de théâtre d’Alain Delon. « Vous avez été sensible à sa voix tout de suite ? », lui demande Michel Drucker. « Pas qu’à sa voix », répondait sans filtre son interlocutrice. « Chut… Ça, ça va buzzer ! », plaisantait le papa de Swann et Rosalie.

« Je ne le connaissais pas » !

« Je ne le connaissais pas de la télé, racontait Nathalie Lecoultre en faisant allusion au 1er jour de leur rencontre. J’ai donc tapé sur Google pour savoir avec qui j’allais travailler », avouait-elle. « Et c’est comme ça que j’ai vu que c’était Jean-Luc Reichmann, l’animateur, mais je ne le connaissais pas. »