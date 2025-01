Jean-Luc Reichmann agacé par Émilien dans Les 12 Coups de midi : « Je n’en peux plus… »

Au bout d’un an et demi passé sur le plateau de TF1, Jean-Luc Reichmann, agacé du champion Émilien dans Les 12 Coups de midi lors de la deuxième émission de la nouvelle année 2025, a fait une forte déclaration : « Je n’en peux plus de lui… ». La réaction du compagnon de Jessica.

Émilien a bien commencé 2025 aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans Les 12 Coups de midi

Émilien a bien entamé 2025. Terminant en beauté 2024 en remportant haut la main l’émission du 31 décembre, le jeune homme a déjà enregistré trois victoires correspondant aux trois premières émissions de la nouvelle année.

Après sa nouvelle victoire pour ce vendredi 3 janvier, la 463e consécutive, le jeune Vendéen est à la tête d’une incroyable cagnotte jamais atteinte dans l’histoire du jeu animé par Jean-Luc Reichmann, d’un montant de 1 865 104 euros.

Ces incroyables cadeaux remportés par Émilien avec Les 12 Coups de midi

Mis à part une grosse somme d’argent qui devait être versée sur son compte, Émilien a déjà cumulé énormément de cadeaux depuis sa première étoile mystérieuse.

Selon les dernières évaluations faites par Télé-Loisirs, l’actuel maître de midi dispose de cafetières, de grille-pains, d’au moins neuf voitures, de voyages, d’un saut en parachute, de consoles de jeux, d’une trentaine de kilos de bonbons, etc.

Jean-Luc Reichmann tacle Émilien en direct des 12 Coups de midi

Toujours aussi motivé pour aller le plus loin possible, le jeune étudiant en Histoire ne se laisse pas perturber.

Et Jean-Luc Reichmann, fidèle à son poste, ne cache pas son enthousiasme de pouvoir réécrire l’histoire des 12 Coups de midi aux côtés d’Émilien. Le jeudi 2 janvier, il s’est montré très taquin envers son jeune champion.

En profitant de la présence de l’un des enfants qui jouent avec lui dans la série Léo Mattéï, Émeline, l’animateur a lancé un petit tacle au petit-fils d’Yvonne.

« C’est insupportable, il faudra qu’il parte un jour« , a-t-il chuchoté à côté de sa partenaire du jour.

Le compagnon de Nathalie Lecoultre s’est aussitôt attaqué aux tics du champion lorsqu’il hésite sur une réponse. « Je le connais bien, ça fait plus d’un an et demi. »

Et d’ajouter : « Je dors avec lui, je mange avec lui, je n’en peux plus…« , s’adressant toujours à la jeune actrice.

Après qu’Émeline ait fourni la deuxième solution à la question, l’animateur en rajoute une couche : « Tu vois, il ne l’a pas ! Dès qu’il se touche le poignet et la manchette, c’est mort. »

Jean-Luc Reichmann agacé par le champion des 12 Coups de midi : la réaction d’Émilien

Il faut dire que Jean-Luc Reichmann, toujours très attentif à tout ce qui se passe sur son plateau, ne s’est pas trompé. Le maître de midi n’a pas trouvé la bonne réponse et avait même passé à l’orange.

Jean-Luc Reichmann faussement agacé par Émilien dans Les 12 Coups de midi a bien fait rire son public, y compris le principal intéressé.