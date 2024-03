Florent Pagny n’a toujours pas quitté la Patagonie, les dernières infos sur son état de santé. Une amie du chanteur fait des révélations. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous raconte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Tout est remis en question. »

« Tous les trois mois, tout est remis en question. Tous les deux mois, même, puisque je dois aller faire le 15 janvier un nouveau contrôle. Quand bien même je me suis habitué à aller mieux, un simple contrôle peut d’un coup rebattre les cartes », confiait-il en janvier dernier dans Le Journal du dimanche. Ça limite les perspectives« , déplorait l’ancien coach de The Voice.

Pagny, grand absent des concerts des Enfoirés.

Florent Pagny était aux abonnés absent lors de la dernière tournée des Enfoirés. De quoi inquiéter bon nombre de ses fans. Difficile en effet de ne pas s’interroger sur son état de santé quand on sait qu’il lutte depuis près de deux contre un cancer du poumon.

Pour rassurer les fans, la romancière Emmanuelle Cosso, son amie depuis 30 ans, brise le silence durant une interview accordée à nos confrères de Télé Poche.

Florent Pagny toujours en Patagonie, découvrez les dernières nouvelles sur sa santé

« Il avait dû dire qu’il avait des examens en janvier. Il les fait là-bas, et si ça ne va pas, il rentre en France« , donnait-elle des nouvelles du chanteur qui sera mis à l’honneur le 15 mars prochain sur France 3 dans le documentaire baptisé Florent raconte Pagny.

Emmanuelle Cosso, rappelons-le, a co-écrit la biographie de l’interprète de Savoir Aimer, paru en avril 2023 (Pagny par Florent, NDLR). La romancière co-réalise également ce nouveau documentaire attendu d’ici une dizaine de jours.

Ce documentaire en question n’est autre que la suite de son autobiographie sortie en 2023. « L’idée était d’en faire une sorte de synthèse, de décliner le livre en faisant une sélection de certains passages et de les mettre en images », explique-t-elle.

« Il nous a juste donné son feu vert et nous a ouvert ses archives personnelles », indique la romancière avant de dire que « C’est Florent qui raconte son histoire. Ça change tout. Personne d’autre n’intervient. On n’est pas dans un portrait traditionnel. On est dans un voyage dans sa vie, raconté par lui ».

« Et s’il est toujours là-bas »…

Pour revenir à son état de santé, « Il n’est pas rentré, ajoute-t-elle et s’il est toujours là-bas, c’est que tout va bien, rassure l’ex-femme du comédien Kad Merad. Les nouvelles sont bonnes, réitère Emmanuelle Cosso. Je suis ravie qu’il ne soit pas rentré, qu’il y reste !« , conclut-elle.