Florent Pagny surprend ses fans en imitant Céline Dion

Enfin, une très bonne nouvelle pour Florent Pagny et Céline Dion. Partageant un douloureux point commun, une grave maladie dont l’un est touché par le « cancer du poumon » et l’autre par le « syndrome de la personne raide », les deux artistes viennent d’annoncer cette incroyable nouvelle qui a ravi leur communauté.

Florent Pagny malade…

En janvier 2022, Florent Pagny a bouleversé son public en annonçant, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, son cancer du poumon.

Au cours de ces deux dernières années, le chanteur, qui figure chaque année dans la liste des personnalités préférées des Français, a dû faire face à de nombreuses situations de récidives.

« J’ai eu deux rechutes depuis deux ans. […] Je me suis retrouvé avec une cellule cancéreuse qui apparaît et qui disparaît », confiait le papa d’Aël et Inca sur le plateau de Quelle époque.

« C’est toujours plus agréable d’annoncer que c’est parti. Je ne savais pas que ça allait revenir aussi vite. La première fois, on s’était dit : ‘Il n’a pas fait l’immunothérapie, c’est sa faute’ », a-t-il admis.

« On peut vivre des moments difficiles«

Malgré ses efforts à respecter scrupuleusement son protocole de traitement, cela n’a pas résolu son problème.

« Après, je suis revenu refaire de la chimio et de l’immunothérapie. J’ai continué l’immuno et puis, à la fin de la tournée, fin juillet, j’étais encore en rechute ».

Face à ces difficultés, Florent Pagny n’a jamais baissé les bras. « Mais après, dès fois, il y a des moments un peu plus difficiles. On peut vivre des moments difficiles, et aller chercher des axes qui font que l’on garde quand même le sourire » .

Florent Pagny bientôt à l’écran

En réalité, ces deux années de lutte contre le cancer n’ont pas empêché le compagnon d’Azucena Caamaño de publier son autobiographie et de remonter sur scène. Mais ce n’est pas tout.

Le coach le plus titré de The Voice prépare également un nouvel album qui devrait sortir en 2026.

En attendant, Florent Pagny sera bientôt à l’écran dans le cadre d’un film documentaire intitulé « Florent raconte Pagny« .

Réalisé par Emmanuelle Cosso et Erwan L’Élouet suite à une proposition de Laurent Delahousse, ce documentaire sera diffusé le vendredi 15 mars 2024 à 21h05 sur France 3.

Florent Pagny emboîte les pas de Céline Dion

Ce projet cinématographique est similaire à celui récemment annoncé par Céline Dion. Souffrant depuis plusieurs années du syndrome de la personne raide, la star québécoise a accepté de raconter son calvaire devant la caméra.

Baptisé « I am : Céline Dion« , ce documentaire a été réalisé par Irene Taylor et sera disponible sur Amazon Prime Video.