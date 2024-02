« Tu vas nous manquer » : cette douloureuse nouvelle annoncée par Aël, la fille de Florent Pagny en deuil. On vous raconte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Florent Pagny : sa fille Aël dévastée par la perte d’un être cher, « Tu vas nous manquer »

Il avait 14 ans, faisait-elle mention sur son fil Instagram. Aël Pagny vient en effet de perdre un membre de leur famille.

Sur plusieurs photos postées par la sœur d’Inca, elle partage des instants précieux en famille passés avec ses deux chiens, un terre-neuve et un bouvier bernois.

La triste annonce fait allusion à la mort de leur chien. « Repose toi bien ma fifille, 14 ans c’est pas rien », écrivait la jolie brune en légende de cette série de clichés.

publicité

« Tu vas nous manquer« , mentionnait-elle en légende de sa story où l’on pouvait voir la photo de son terre-neuve disparu. Sur une seconde photographie, on voit les deux chiens côte à côte. « À nouveau ensemble », écrivait la jeune femme pour signifier que le bouvier bernois était déjà décédé.

« Oh que ces moments sont difficiles. Et le grand vide qu’ils laissent. »

« Elle a eu une belle et longue vie pour une Terre-Neuve. Maintenant elle gambade dans la prairie éternelle », « Les chiens ne meurent jamais ils dorment près de notre cœur », « Oh que ces moments sont difficiles. Et le grand vide qu’ils laissent. Bon courage à vous 4. », « Oh oui, très durs moments que j’ai vécus moi aussi avec un terre-neuve que j’adorais », « Repos bien mérité au paradis des chiens », réagissent ses abonnés dans le fil des commentaires.

Un être très proche.

Florent Pagny n’en est pas moins dévasté. L’interprète de Savoir Aimer est tout comme sa fille, très attaché à ses chiens. Il avait déjà par le passé, partagé un cliché où il prenait la pose avec eux.

« Entre ours on est bien !! », légendait-il son cliché en 2019 entre ses deux gardes du corps très costauds.

« Un simple contrôle peut d’un coup rebattre les cartes »

« Tous les trois mois, tout est remis en question, donnait-il des nouvelles de sa santé dans les colonnes du Journal Du Dimanche. Tous les deux mois, même, puisque je dois aller faire le 15 janvier un nouveau contrôle. Quand bien même je me suis habitué à aller mieux, un simple contrôle peut d’un coup rebattre les cartes« , admettait l’ancien coach de The Voice retourné en Patagonie en compagnie de l’artiste-peintre sud-américaine Azucena Caamaño, son épouse et mère de ses deux enfants.

La deuxième personnalité préférée des Français en 2023 compte toutefois faire son retour sur scène en 2026 pour ses 65 ans.