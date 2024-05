Ces dernières années sont loin d’être un fleuve tranquille pour Azucena Caamaño. Cette nouvelle épreuve pour l’épouse de Florent Pagny. CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Florent Pagny passe un nouveau examen en France.

C’est depuis janvier 2022 que Florent Pagny a appris le diagnostic de son cancer du poumon. Deux ans après, l’ancien coach de The Voice est toujours sur cette histoire.

Si ses résultats d’analyses effectués à Buenos Aires avant mai se sont revelés rassurants, le chanteur a également passé un PET-Scan en France ce début du mois, comme rapporté dans les colonnes du magazine Public.

Un examen qui a permis de déterminer si sa tumeur au poumon n’a pas récidivé. Une situation loin d’être facile à vivre… Fort heureusement, Florent Pagny peut compter sur le soutien inconditionnel de sa femme.

« C‘est mon Azu qui plonge (…) Elle est en larmes »

« Je devrais sombrer, faisait-il allusion à l’annonce choc de sa maladie. Pourtant je ne le fais pas. Car c’est mon Azu qui plonge. Ce faisant, elle me protège encore. Elle est en larmes : ‘Nous avons perdu notre chance.’ C’est grâce à elle que je trouve ma force : ‘Non, non, mon amour, nous n’avons pas perdu notre chance, tu vas voir, je vais m’en sortir, surtout avec toi à mes côtés' », raconte le papa d’Inca et d’Aël dans son autobiographie, Pagny par Florent.

Florent Pagny : ce double coup dur pour sa femme Azucena

Si l’état de santé de Florent Pagny va pour le mieux. Sa chère et tendre femme traverse une autre épreuve.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle « ils (Florent Pagny et sa femme, NDLR) seraient repartis rapidement en Argentine en novembre », révèle le magazine Public.

Il « est resté un pilier pour sa famille, tant pour ses enfants que pour Azucena, qui a pu compter sur lui pour l’épauler alors que son propre père aurait été souffrant« , peut-on lire dans les colonnes de l’hebdomadaire.

Ces dernières semaines ont sûrement été éprouvantes puisqu’en plus de s’inquiéter de l’état de santé de son père, l’artiste-peintre de 57 ans ne manquait également pas de se préoccuper de l’évolution de la maladie de son mari.

Cette belle surprise de Florent Pagny à ses fans, un retour plus tôt que prévu…

Et surprise pour la fin : Le chanteur sera jeudi 30 mai sur scène, salle Pleyel à Paris. Il prendra part à un concert caritatif au profit du Bleuet de France, l’organisme de soutien aux blessés de guerre, victimes du terrorisme et aux pupilles de la Nation.

« En raison de sa santé, sa venue n’a été officialisée qu’au dernier moment », confie au Figaro Madeu Gonzalez, amie et agente de l’artiste. « Nous voulions être sûrs qu’il puisse être là. »