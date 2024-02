Découvrez cette raison pour laquelle Émilien, en lice pour sa 157e participation aux 12 Coups de midi ce jeudi 29 février 2024, a décidé de ne plus regarder l’émission. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous raconte tout dans les lignes qui suivent…

Pas de bol pour Emilien avec la sixième étoile mystérieuse

Depuis le 27 février 2024, la 6e étoile mystérieuse d’Émilien est révélée dans le divertissement de la mi-journée de TF1.

Pourtant, pour la deuxième journée d’affilée, le jeune étudiant, venu de la Vendée n’est pas parvenu à décrocher le coup de maître, l’empêchant de proposer Jérôme Commandeur ce mercredi 28 février.

« Et oui, apparemment, vous l’avez (la célébrité cachée derrière l’étoile mystérieuse, NDLR)… », lance le présentateur au compagnon de Jessica pendant que l’étoile s’affichait durant cinq secondes.

« On verra demain, 29 février en cette année bissextile, s’il sera toujours là en fin d’émission…« , ajoutait-il auprès des inconditionnels du jeu avant de rendre l’antenne.

Émilien ne veut plus regarder Les 12 coups de midi : sa surprenante révélation sur l’émission de TF1

Interviewé par nos confrères du magazine Voici, Emilien a fait une étonnante confidence au sujet de l’émission culte de la Une. « J’ai regardé la toute première émission et j’ai arrêté parce que je ne suis pas complètement à l’aise de me regarder », indiquait-il auprès de l’hebdomadaire.

« C’est toujours particulier de regarder une vidéo de soi ou de s’entendre. Là, c’est les deux et en plus, on sait que c’est diffusé et qu’on n’est pas seul à regarder », entre-t-il plus en détails. Aussi, il a été urgent pour lui de prendre une décision radicale. « J’ai arrêté très vite ! »

Émilien va-t-il réussir à devancer Bruno (Fifou Dingo) ?

Après cinq mois de parcours sans faute, Emilien figure désormais dans le TOP 3 du classement des plus grands Maîtres de midi. Va-t-il prendre la relève de Bruno Hourcade, qui compte 252 participations et 1 026 000 euros de gains, dont 700 000 en cash ?

« Je me rends surtout compte que je n’ai pas fait les deux tiers de son parcours. Bruno a accompli un exploit en traversant toutes les difficultés de ce programme », loue-t-il son aîné qu’il a eu la chance de rencontrer lors du prime des 12 coups de Noël.

« Je veux faire au mieux pour continuer mon parcours »

Comme il l’a assuré à la rédaction de Télé-Loisirs, « Je n’ai aucune volonté de dépasser qui que ce soit(…) Je veux faire au mieux, sans regarder les autres, pour continuer mon parcours », admettait le jeune homme très fair-play.