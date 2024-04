Émilien (Les 12 Coups de midi) : ce changement inattendu qui a laissé Jean-Luc Reichmann bouche bée

De retour sur le plateau des 12 coups de midi le mardi 2 avril 2024, Jean-Luc Reichmann n’a pu cacher sa surprise face à la nouvelle coupe de cheveux du champion en titre, Émilien. Et comme à son habitude, l’animateur, toujours aussi taquin, n’a pas lâché son petit protégé…

Émilien (Les 12 Coups de midi) : En passe de battre tous les records du jeu ?

Émilien, imbattable depuis sa toute première apparition sur le plateau des 12 coups de midi, fait sien le célèbre jeu de culture générale de la Une.

Malgré son jeune âge, l’étudiant en histoire de 21 ans est en passe de battre tous les records en augmentant jour après jour sa cagnotte et ses victoires.

Classement des plus grands champions des 12 Coups de midi : Émilien 3ᵉ après Eric (2ᵉ) et Bruno (1ᵉʳ)

En dépassant la grande majorité des plus grands champions du midi comme Paul El Kharrat, Christian Quesada et bien d’autres encore, le jeune champion se retrouve actuellement troisième, juste derrière Eric avec ses 921 316 euros de gains et Bruno avec ses 1 026 107 euros.

Mais avec une cagnotte qui s’élève déjà à un peu plus de 848 941 euros, Émilien pourrait les détrôner. Avec le rythme dont lui seul détient le secret face à Jean-Luc Reichmann, c’est juste une question de quelques semaines seulement… Sauf, bien sûr, une élimination surprise qui reste tout à fait possible à chaque diffusion du jeu.

Une popularité qui grandit jour après jour…

Devenant de plus en plus populaire, les faits et gestes d’Émilien, allant des petits mots qui sortent de sa bouche jusqu’au moindre détail de son look, sont scrutés à la loupe.

Comme ce fut le cas le mardi 2 avril dernier. En effet, le compagnon de Jessica s’est présenté devant son petit pupitre avec une toute nouvelle coupe de cheveux plus courte, avec une tête rasée sur les côtés. Un détail qui n’a pas échappé, vous l’aurez compris, à Jean-Luc.

Émilien (Les 12 Coups de midi) : ce nouveau look qui a fait sursauter Jean-Luc Reichmann

D’entrée de jeu, l’animateur vedette de TF1 ne s’est pas privé de taquiner son petit protégé. « Mais non ! Qu’est-ce que c’est que cette coupe de cheveux ? Mesdames et messieurs, le coiffeur est passé par là !« , a lancé le présentateur.

Et d’enchaîner : « Qu’est-ce que c’est ? » Et le jeune champion de répliquer avec une bonne dose d’humour : « Je ne sais pas… Je suis passé entre deux avions je crois ! »

Et Jean-Luc Reichmann de questionner : « Vous vous sentez bien ? » Et le maître de midi d’assurer : « Bien ! Tout frais, tout léger, c’est bon« . Un nouveau look assumé !