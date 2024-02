Retour sur cette révélation inattendue d’Émilien dans les 12 Coups de midi qui a laissé Jean-Luc Reichmann totalement choqué. On vous raconte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Une cagnotte bien garnie pour Émilien

Émilien demeure invaincu dans le célèbre jeu culte de TF1 animé par Jean-Luc Reichmann. Sa cagnotte n’en finit d’ailleurs pas de grimper.

En seulement quelques mois, le candidat originaire de Vendée compte déjà pas moins de cinq étoiles mystérieuses, à son actif. Il affiche déjà au compteur plus de 640 000 euros de gains.

Pour la remplir davantage, le jeune étudiant en Histoire de 21 ans a répondu ce 17 février 2024 à une nouvelle série de questions dans le divertissement de la mi-journée de la première chaîne, dont celle-ci : « D’après le porte-parole du Conseil supérieur du notariat, à quel âge faudrait-il rédiger son testament ? »

Émilien des 12 Coups de midi : sa confidence surprenante qui a décontenancé Jean-Luc Reichmann

Et Jean-Luc Reichmann d’en profiter pour lancer au jeune Maître de midi : « Commencez à préparer le vôtre, parce que, sur un malentendu, je veux bien être sur la liste. »

Le compagnon de Nathalie Lecoultre de ne pas s’arrêter là. Le présentateur d’ajouter : « Il a 21 ans, 646 000 euros… Il y a de la rumba dans l’air ».

Mais c’était sans compter la réaction d’Émilien. « Concernant ça, faisait-il allusion au testament, on en parlait juste hier soir avec Jessica, on s’est dit : ‘C’est vrai que ça pourrait être une chose à faire ».

« Il y a des discussions quand même le vendredi soir qui sont tragiques. Mais qu’est-ce qui se passe dans le couple, excusez-moi ?« , ne pouvait s’empêcher de commenter Jean-Luc Reichmann.

« Non mais on parlait de ça, de la vie, de la mort, de choses qui se passent et on s’est dit que ce serait quelque chose à faire effectivement, c’est bien d’être prévoyant », tentait de se justifier le Maître de midi.

« Il vaut mieux être un peu prévoyant quand même »

« À 21 ans, vous pensez déjà à faire un testament…« , s’étonne le héros du feuilleton policier Léo Matteï. « Et pourquoi pas ? », lui rétorque le vingtenaire.

« C’est vrai qu’avec le pactole que vous êtes en train de toucher, il vaut mieux être un peu prévoyant quand même« , admettait finalement Jean-Luc Reichmann.

Jessica vole au secours du Maître de midi.

« Jessica, s’adresse-t-il maintenant à la jeune femme, qu’est-ce qui vous a pris hier soir ? ‘Tiens, chéri, si on pensait à notre testament, nous avons déjà 21 ans’. Qu’est-ce qui s’est passé ? Comment c’est arrivé sur le tapis ? ».

Et la jeune femme de lui répondre alors : « C’est vrai qu’avec tout ce qu’Emilien gagne, on en parlait et notamment par rapport à ses sœurs. Ce sont des choses qui sont à prévoir mine de rien. Il y a quelques mois, il était encore boursier, la question ne se posait pas vraiment, mais là... », lui mettait-elle à l’évidence.