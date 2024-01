Doutes de Nathalie Marquay sur la mort de Jean-Pierre Pernaut : les révélations troublantes

Nathalie Marquay émet des « doutes » sur la cause de la mort de l’ancien présentateur du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut. Elle fait de nouvelles révélations près de deux ans de l’anniversaire du décès de son mari.

« J’ai voulu rétablir la vérité pour déclarer qu’il n’est pas mort du cancer«

La disparition de Jean-Pierre Pernaut a laissé un vide incommensurable dans la vie de Nathalie Marquay. Rappelons que l’ancienne reine de beauté a passé 15 années de sa vie aux côtés du père de ses deux enfants.

Auprès du magazine Gala, la maman de Tom et Lou Pernaut est revenue sur la véritable cause de la mort de son défunt époux. « Les médecins ne comprenaient rien. C’est pour cela que je suis sceptique sur les causes réelles de son décès. J’ai voulu rétablir un peu la vérité pour déclarer qu’il n’est pas mort du cancer, mais bien d’autre chose », révèle Nathalie Marquay.

« Moins de 3 semaines auparavant, tout allait parfaitement bien »

Alors que le journaliste était totalement guéri de son cancer du poumon, « très vite, il a dû être hospitalisé, la valve de son cœur était abîmée alors que moins de trois semaines auparavant, tout allait parfaitement bien« , se rappelle-t-elle.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la veuve a évoqué le sujet. « Le cancer, ce n’est pas automatiquement la mort. C’est vrai que ça fait peur ce mot mais avec la science, on arrive à en guérir. D’ailleurs, Jean-Pierre qui en a eu deux n’est pas mort du cancer« , assurait-elle en octobre dernier durant une soirée organisée par l’association des Bonnes Fées.

« Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond »

Pour l’ancienne Miss France, relaie Europe 1, la mort de Jean-Pierre Pernaut est liée à la vaccination contre le Covid.

« Des fois, il n’arrivait pas à aligner des mots dans une phrase ou il disait un mot pour un autre, ou je disais un truc, il avait oublié. Il perdait beaucoup la mémoire. Je me suis dit qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je ne sais pas quoi mais ça ne tourne pas rond. », confiait-elle à Sept à Huit, le dimanche 14 janvier 2024.

« Déjà, on avait fait un PET scan pour les poumons. Plus de traces du cancer du poumon, plus de traces. Et là, par contre on a dû faire après un IRM et là on a vu qu’il avait fait un mini AVC. », poursuivait Nathalie Marquay.

Doutes de Nathalie Marquay sur la mort de Jean-Pierre Pernaut : les révélations troublantes

« J’ai des doutes, ce sont mes pressentiments(…) On n’a pas de recul sur ces injections. Je ne suis pas médecin, mais je me demande si le vaccin et la radiothérapie font bon ménage, parce que, huit jours après la troisième vaccination, il a eu un premier AVC. Puis deux, trois… douze ! Thrombose sur thrombose. Le treizième lui a été fatal ».