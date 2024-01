Diane Leyre, Inès Reg, Black M… La prochaine saison de « Danse avec les stars » promet d’être explosive !

C’est une excellente nouvelle pour les passionnés de la danse ! La nouvelle saison du célèbre concours « Danse avec les stars », animé par Camille Combal, débutera le vendredi 16 février 2024 à 21h10, toujours sur TF1.

Danse avec les stars : le casting de la saison 13 est lancé

Le casting de la saison 13 de « Danse avec les stars » est officiellement lancé. Alors que le télécrochet « Star Academy » touche à sa fin, la production de la première chaîne privée se prépare activement pour diffuser la nouvelle édition 2024 de l’émission favorite de Camille Combal.

Conformément à leur récente annonce, TF1 vient de dévoiler, lors d’une conférence de presse, la liste finale des 12 personnalités qui s’affronteront cette année sur les parquets emblématiques de la Plaine Saint-Denis, lieu de tournage du programme depuis plusieurs années.

Qui succédera à Billy Crawford ?

En effet, dès le 16 février à 21h10, 12 célébrités se lanceront dans la compétition pour succéder à Billy Crawford lors du grand retour de Danse avec les stars 13.

Après avoir officialisé la participation de Cristina Cordula, la star de « La reine du shopping » sur M6, du comédien américain James Denton, célèbre pour son rôle dans Desperate Housewives, de la chanteuse Cœur de pirate et de l’humoriste Inès Reg, la première chaîne privée a complété sa liste le jeudi 25 janvier dernier.

Black M, Diane Leyre… Découvrez la liste complémentaire des autres candidats de Danse avec les stars 2024

Les fidèles téléspectateurs de Danse avec les stars découvriront ainsi les talents cachés de la grande star du rap français, Black M, puis d’Adeline Toniutti, l’inénarrable professeure de chant de la « Star Academy » et et ex-candidate de « Mask Singer », du jeune comédien et humoriste en pleine croissance Roman Doduik, de l’ancienne Miss France Diane Leyre.

Cette dernière vient succéder à ses consœurs Valérie Bègue, Laury Thilleman, Iris Mittenaere et Clémence Bottino qui ont déjà montré chacune leur habileté en matière de danse sur TF1.

Danse avec les stars 13 : Caroline Margeridon, Natasha St-Pier, Keiona et le youtubeur NicoCapone font également partie de la nouvelle promotion

Ce n’est pas tout. Faisant également partie de la treizième saison de Danse avec les stars, la flamboyante chanteuse Natasha St-Pier, la drag-queen et l’incontournable gagnante du fameux « Drag Race » de la chaîne publique, Keiona.

La meilleure copine de Sophie Davant et acheteuse emblématique d’Affaire Conclue de M6, Caroline Margeridon, ainsi que le célèbre youtubeur NicoCapone, ex-candidat de « Mask Singer » feront aussi partie de la nouvelle promotion de 2024.