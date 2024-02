Ce 6 février 2024, Emilien était à deux doigts de se faire éliminer des 12 coups de midi en raison de son intervention pendant le « coup fatal ». On vous raconte tout dans les prochaines lignes.

publicité

Cette belle cagnotte d’Émilien

Un geste qui a certainement fait des belles frayeurs aux fans du jeune homme. Et pour cause : le compagnon de Jessica a frôlé l’élimination durant la dernière étape du programme avant d’accéder à l’Etoile mystérieuse.

S’il aurait pu voir s’envoler son titre de Maître de midi, c’est pour avoir pris la défense d’un candidat concurrent qui avait pourtant donné une mauvaise réponse. Un véritable sens de fairplay.

Émilien l’a échappé belle. Il est d’ailleurs à la tête d’une cagnotte de 620 173 euros de gains et de cadeaux après cette nouvelle victoire.

publicité

Si Stéphane Patingre conserve toujours sa place dans le Top 5 des meilleurs Maîtres de midi, Émilien a réussi à le dépasser en terme de gains. A l’issue de ses 153 participations au jeu, la cagnotte du père de famille s’élevait à 568 000 euros.

Jean-Luc Reichmann hilare…

Jean-Luc Reichmann avait en effet posé comme question « sur quel animal trouve-t-on le gigot ? ». Ce à quoi l’adversaire d’Emilien a étrangement donné comme réponse : « le gorille ». De quoi provoquer l’hilarité du présentateur. Il ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour se moquer de lui poussant Emilien à réagir.

Cette intervention d’Emilien dans Les 12 coups de midi qui aurait pu lui coûter sa place dans le jeu culte de TF1.

« Si je peux me permettre, ce n’est pas pour lui trouver une excuse mais on aurait pu comprendre ‘gibbon’. Je ne savais pas si c’était ‘gigot’ ou ‘gibbon’, explique-t-il. Ce n’est pas pour lui trouver mille excuses, mais voilà« , lançait l’étudiant en Histoire.

Pour s’assurer de sa bonne prononciation, Jean-Luc Reichmann a décidé de diffuser la séquence sur le plateau.

« Ce garçon est très honnête ! C’est super classe ! »

« Dans le doute – et là je suis en toute transparence, – on peut entendre ‘gibbon’ ou ‘gigot’. Et dans la mesure où vous avez un doute également, c’est pour moi ! Je vais faire attention, je n’ai pas qu’à être aussi énervé ! Maintenant, plus du tout d’humour, on reprend à 0, à 60 secondes« , annonçait-il avant d’ajouter : « Ça prouve que ce garçon est très honnête ! C’est super classe ! »

L’émission a repris son cours normal sans désavantage pour celui qui se prénomme Arnaud. Et par chance, Emilien n’a fort heureusement pas été éliminé. Force est de constater qu’il a tout de même pris un énorme risque à cause de son geste !